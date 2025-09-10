szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Falco KC: bronzérem Bulgáriából - hétvégén Horváth Zoltán Emléktorna!

Címkék#Falco KC#kosárlabda#felkészülés

Bulgáriában véget ért a felkészülési torna, pénteken Szombathelyen kezdődik a Horváth Zoltán Emléktorna. Pályán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely!

Tóth Gábor

Bulgáriában vett részt egy nemzetközi felkészülési tornán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - pénteken és szombaton pedig már hazai pályán, a Horváth Zoltán Emléktorna meccsein szerepel!

Falco
Bulgáriában járt a Falco.
Fotó: VN/Falco KC

Falco - Bulgária

A sárga-fekete gárda vasárnap hajnalban kelt útra, és hétfőn délután lépett először pályára. Az elődöntőben a tavalyi bolgár bronzérmes Balkan Botevgrad együttesével csapott össze és 77-86-ra kikapott. Így kedden a bronzmérkőzésen meccselt a BC Vienna ellen - az osztrákok a másik elődöntőben az euroligás izraeli Hapoel Tel Avivtól kaptak ki 74-95-re. A harmadik helyről döntő mérkőzés nagy részében a Falco diktálta a tempót, végül 74-67 arányban legyűrte bécsi riválisát.

- Örülök, hogy rész vehettünk a tornán, jól szervezett erőpróbán, jó ellenfelek ellen léphettünk pályára - összegzett Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. - Az első meccsel nem igazán voltam elégedett, tompán játszottunk, a bronzmérkőzés viszont jól sikerült, ott már egy energikusabb Falcót láttam a pályán. A bécsi gárda az Aba Ligára készül, jó kerettel rendelkezik - értékes győzelmet arattunk. Sajnos ez a pár nap is úgy telt el, hogy nem tudtunk teljes kerettel dolgozni, mert a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf mellett a hátát fájlaló Aleksa Novakovic is kihagyta a bulgáriai tornát - de lassan hozzászokunk, hogy az idei felkészülési szezonunk ilyen... Ettől függetlenül dolgozunk, készülünk. Pénteken már a Horváth Zoltán Emléktorna meccsein szereplünk - nagyon várjuk már, hogy az Aréna Savariában, a saját szurkolóink előtt léphessünk pályára!

Falco - hazai pályán

A Falco csütörtökön tér haza Szombathelyre, de sokat nem pihenhet, mert pénteken már kezdődik a 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A felkészülési időszakot záró nemzetközi tornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi  szlovák aranyérmes Patrioti Levice lép még pályára a Falco mellett.

16. Horváth Zoltán Emléktorna, menetrend:

  • Péntek, elődöntők: Hapoel Netanel Holon–Oberwart Gunners 16.30, megemlékezés, megnyitó 18.30, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Patrioti Levice 19.15.
  • Szombat, helyosztó: bronzmérkőzés 16.00, döntő 18.30.
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu