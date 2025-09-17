Falco KC: BL-csata Bulgáriában!

Szeptember 19. és 25. között a bulgáriai Szamokovban - az idén átadott 3000 férőhelyes Samelyon Arénában - rendezik a kosárlabda Bajnokok Ligája selejtezőtornáját, amelyen a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely is pályára lép.

Falco - következik a BL-selejtező!

Fotó: Cseh Gábor

A szombathelyi gárda csütörtökön délelőtt még Szombathelyen edz, majd buszra ül a delegáció, aztán Bécsben repülőre száll, a gép Szófiában landol, majd a nap "zárásaként" este következik még jó egy órás buszozás Szamokovig. Pénteken lesz lehetőség edzésre, videózásra.

Falco KC - nehéz lesz...

A Falco a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristóf játékára nem számíthat Bulgáriában. A hátsérülésből lábadozó Aleksa Novakovic viszont már edzésbe állt. Mint ahogyan már hétfőn visszatért Szombathelyre a Horváth Zoltán Emléktornát az édesapja halála, temetése miatt kihagyó, hazautazó brit légiós, Jubrile Belo. A papírforma a tavalyi kupagyőztes, bajnoki bronzérmes portugál sztárcsapata sikerét ígéri a negyeddöntős párharcban (a Porto legutóbb 2016-ban nyert bajnokságot). Érdekesség, hogy egy korábbi Falco-játékos is erősíti a Portót: a magyar válogatott Filipovity Márkó most nyáron igazolt Portugáliába. A Porto jellemezően a jó portugál magjára épít, mellé pedig minőségi légiósokat igazol - nem lesz könnyű dolga a Falcónak...

A Falco KC a selejtezőtorna negyeddöntőjében tehát a Portóval csap össze szombaton - magyar idő szerint - 13.15-kor. Ha továbbjut, akkor hétfőn következik svájci Fribourg és a francia Elan Chalon párharc győztese. Aztán, ha még mindig versenyben van, jöhet a szerdai döntő. A másik ág küzdelme a Murcia (spanyol)–Lublin (lengyel), és a Karhu (finn)–Juventus (litván) negyeddöntős mérkőzésekkel kezdődik – erről az ágról a papírforma szerint a Murcia juthat a fináléra. A győztes feljut a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az erőviszonyok alapján a Porto, a Chalon és természetesen a Murcia az esélyes a tornagyőzelemre.

Falco KC - menetrend

Szeptember 20., szombat, negyeddöntő: Falco KC–FC Porto (portugál) 13.15, Fribourg Olympic (svájci)–Élan Chalon (francia) 15.30, Karhu (finn)–Utenos Juventus (litván) 17.45, UCAM Murcia (spanyol)–PGE Start Lublin (lengyel) 20.00.

Szeptember 22., hétfő: elődöntő 13.15 (a Falco ebben az idpontban jászik, ha még versenyben van), és 15.30.

Szeptember 24., szerda: döntő 19.00.