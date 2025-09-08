Falco KC: vereség Bulgáriában - fotókkal

Bulgáriában vesz részt egy nemzetközi felkészülési tornán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. A sárga-fekete gárda vasárnap hajnalban kelt útra, és hétfőn délután lépett először pályára.

Falco - Bulgáriában szerepel a szombathelyi gárda.

Fotó: VN/Falco KC

A Falco hétfőn 17 órakor a lépett pályára a Balkan Botevgrad ellen - és kapott ki szoros meccsen. Míg a másik ágon, a másik elődöntőben Vienna–Hapoel meccset rendeztek. Másnap, kedden a két vesztes az elődöntőben, a két győztes a fináléban csap össze. A Falco majd csak csütörtökön hajnalban tér haza Szombathelyre. A sárga-fekete együttes keretéből hiányzik a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristóf.

Forrás: VN/Falco KC

Az előző szezonban a Botevgrad az alapszakaszban a második helyet szerezte meg, végül bronzéremmel zárta a bolgár bajnokságot.

Falco - eredmény

Balkan Botevgrad–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 86-77 (24-26, 25-20, 18-19, 19-12)