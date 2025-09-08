szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Falco KC: vereség Bulgáriában - fotókkal

Címkék#Balkan Botevgrad#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#falco#felkészülés

Vereséggel kezdte a bulgáriai felkészülési tornát a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapata. Falco: szoros meccsen nyert a Balkan Botevgrad.

Tóth Gábor
Falco KC: vereség Bulgáriában - fotókkal

Falco

Fotó: VN/Falco KC

Bulgáriában vesz részt egy nemzetközi felkészülési tornán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. A sárga-fekete gárda vasárnap hajnalban kelt útra, és hétfőn délután lépett először pályára.

Falco
Falco - Bulgáriában szerepel a szombathelyi gárda.
Fotó: VN/Falco KC

A Falco hétfőn 17 órakor a lépett pályára a Balkan Botevgrad ellen - és kapott ki szoros meccsen. Míg a másik ágon, a másik elődöntőben Vienna–Hapoel meccset rendeztek. Másnap, kedden a két vesztes az elődöntőben, a két győztes a fináléban csap össze. A Falco majd csak csütörtökön hajnalban tér haza Szombathelyre. A sárga-fekete együttes keretéből hiányzik a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristóf. 

Forrás: VN/Falco KC

Az előző szezonban a Botevgrad az alapszakaszban a második helyet szerezte meg, végül bronzéremmel zárta a bolgár bajnokságot.

Falco - eredmény

Balkan Botevgrad–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 86-77 (24-26, 25-20, 18-19, 19-12)

A Falco így kedden 17 órától a bronzmérkőzéssel folytatja, zárja le a tornát, a második elődöntős párharc vesztesével csap össze.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu