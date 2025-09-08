44 perce
Falco KC: vereség Bulgáriában - fotókkal
Vereséggel kezdte a bulgáriai felkészülési tornát a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapata. Falco: szoros meccsen nyert a Balkan Botevgrad.
Falco
Fotó: VN/Falco KC
Bulgáriában vesz részt egy nemzetközi felkészülési tornán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. A sárga-fekete gárda vasárnap hajnalban kelt útra, és hétfőn délután lépett először pályára.
A Falco hétfőn 17 órakor a lépett pályára a Balkan Botevgrad ellen - és kapott ki szoros meccsen. Míg a másik ágon, a másik elődöntőben Vienna–Hapoel meccset rendeztek. Másnap, kedden a két vesztes az elődöntőben, a két győztes a fináléban csap össze. A Falco majd csak csütörtökön hajnalban tér haza Szombathelyre. A sárga-fekete együttes keretéből hiányzik a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristóf.
Az előző szezonban a Botevgrad az alapszakaszban a második helyet szerezte meg, végül bronzéremmel zárta a bolgár bajnokságot.
Falco - eredmény
Balkan Botevgrad–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 86-77 (24-26, 25-20, 18-19, 19-12)
A Falco így kedden 17 órától a bronzmérkőzéssel folytatja, zárja le a tornát, a második elődöntős párharc vesztesével csap össze.