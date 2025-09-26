Falco KC: új csapat, új szezon - és új ügyvezető!

Falco-Vulcano Energia KC Szombately: új szezon, új csapat, új ügyvezető.

Falco: az új ügyvezető, Gábor Máté.

Fotó: VN/Falco KC

A tavalyi szezon végén váltás történt a hatszoros bajnok, háromszoros kupagyőztes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapatának élén: Gráczer György távozott az ügyvezetői posztról, a helyét Gábor Máté vette át. Gráczer Györgynek az ügyvezetői mandátuma június 30-án lejár – de a Falco „örökös” ügyvezetője már a 2024/2025-ös szezon előtt jelezte a tulajdonos város felé, hogy a bajnokság után szeretne hátrébb lépni. A kft. új ügyvezetőjének pedig Gábor Mátét, a klub eddigi technikai vezetőjét javasolta. A szombathelyi közgyűlés elfogadta a javaslatát, és 2025. július 1-jétől egy évre Gábor Mátét nevezte ki a Falco KC ügyvezető igazgatójának. A Falco KC legendás alakja, "Gyuri bácsi" – aki 45 évig töltötte be az ügyvezetői posztot – természetesen marad a csapat mellett, tovább segíti a szakmai munkát, ezentúl szenior menedzseri feladatokat lát majd el.

Az új ügyvezető bemutatkozásként elmondta, hogy már kisgyerekként a Falco-család tagja volt, pályatörlőként kezdte a "pályafutását", majd az utánpótlás minden lépcsőfokát bejárva a felnőtt csapatig jutott. A mostani már a kilencedik szezonja a felnőtt csapat mellett - de már új szerepkörben dolgozik a klub sikeréért.

Falco KC: Gábor Máté, az új ügyvezető

-Szó se róla, mozgalmas nyaram volt, ugyanis megnősültem, megszereztem a harmadik diplomámat, és költöztünk - engedett kicsit betekintést a magánéletébe a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely új ügyvezetője, Gábor Máté. - És persze akadt munka a klubnál is - hiszen új csapatot építünk, igazoltunk például négy új légióst. Az elmúlt években Gyuri bácsi tudatosan készült feladatköre átadásra, egyre több dologba engedett betekintést, egyre több feladatot csináltam én az elmúlt pár szezonban. Így megítélésem szerint készen álltam akkor, amikor megkaptam az ügyvezetői kinevezést. Az átmenet egyelőre zökkenőmentes - igaz, Gráczer György itt van mögöttem, mellettem, bármikor igénybe vehetem a segítségét, ami azért megnyugtató. A technikai vezetői feladatokat pedig dr. Nagy Norbert vette át tőlem - aki szintén régi kolléga, harcostárs a Falco-klubirodában. A tavalyi szezon felemásan sikerült, hiszen bár értünk el szép sikereket, a bajnoki címet nem sikerült begyűjteni, ezért némi keserű szájízzel zártuk a 2024/2025-ös évadot. Tudtuk jól, hogy minden nagy sorozat megszakad egyszer, örökké nem nyerhetsz - igaz, megpróbáltuk minél tovább kitolni a Falco sikerkorszakát. Zsinórban begyűjtött öt bajnoki cím után csúsztunk le az aranyéremről - ezt az eredménysort azért sok csapat megirigyelné. Természetesen azon leszünk, hogy a bajnoki trófeát visszahozzuk Szombathelyre. A klubvezetésben dolgozó kollégákkal együtt az célunk, hogy a Falcót továbbra is a magyar kosárlabda szűk élmezőnyében tartsuk, sőt, szeretnénk új fejezeteket írni a klub történelemkönyvébe! Most még nehéz jósolgatni az erőviszonyokat, de a keretek alapján talán a Falco, a Szolnok, a Paks és az Alba hasonló esélyekkel pályázik a bajnoki címre - a bajnoki évad első felében azonban még nem lehet igazi esélyest, esélyeseket kikiáltani, minden csapatot utolérhet hullámvölgy, nem várt sérülés, ami teljesen átrendezheti az erőviszonyokat. Ráadásul ebből a négyesből csak a Szolnoknak és a Falcónak van nemzetközi kötelezettsége.