Falco KC: kezdődik a szezon, Milos Konakov új csapatot irányít

A hatszoros bajnok, háromszoroskupagyőztes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely alaposan átalakult kerettel, egy nehézkes felkészülési időszak után fut neki a 2025/2026-os szezonnak - de a célok nem változtak!

Milos Konakov, a Falco KC vezetőedzője.

Fotó: Cseh Gábor

A nyáron ritkán látott komoly játékosmozgásnak lehettek tanúi a Falco-szurkolók. A tavalyi bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes csapatból csak Perl Zoltán, Váradi Benedek, Keller Ákos, Bognár Kristóf, Aleksa Novakovic és Verasztó Péter maradt. Távozott Kovács Benedek (Sopron), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Hansen Daniel (Egis Körmend), Matthew Tiby (Livorno/Olaszország), Trey Diggs (CS Municipal Targu Mures/Románia), Marvin Clark (Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez/Franciaország), Nikola Popovic (KK Igokea/Bosznia-Hercegovina), Sövegjártó Ábel (Oroszlány) és Németh Bálint (Güssing Blackbirds/Ausztria). Mint látható, több kulcsembert is elveszített a sárga-fekete gárda. Ennek megfelelően természetesen érkezőkben sem volt hiány. Tanoh Dez András a Honvédtól, kölcsönből tért vissza Szombathelyre. Strahinja Jovanovic a tavalyi döntőben még a Szolnok sikeréért küzdött éppen a Falco ellen. A légiós-kontingenst még a lengyel Szymon Wojcik (Zastal Zielona Góra/Lengyelország), a brit a Jubrile Belo (La Rochelle/Franciaország) és a szintén brit Patrick Whelan (Caledonia Gladitors/Skócia) teszi teljessé. Az NKA Pécstől igazolt Herger Salamon pedig a magyar magot erősíti.

A felkészülési időszak eredményei felemásan alakultak - de szinte nem is tudott pályára lépni teljes csapattal a Falco KC. Ugyanakkor egy tétmeccset is játszott a csapat a bajnoki rajt előtt: kiesett a kosárlabda Bajnokok Ligájából, miután komoly, 19 pontos előnyről bukta el a bulgáriai selejtezőtorna negyeddöntőjét a Porto ellen (79-83) - így az idei szezonban "csak" a FIBA Európa-kupában folytathatja a nemzetközi szereplését.

Falco KC: új csapat, régi célok

-Aki figyelemmel követi a Falcót, az tudja, hogy az elmúlt évekhez képest a nyáron komolyabb átalakulás történt a játékoskeretünkben, ami eddig azért nem volt ránk jellemző - fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. - Egy teljesen új csapat kialakításán fáradozunk. A felkészülésünk nem volt zökkenőmentes, de ami munkát tudtunk, azt elvégeztünk - taktikai, erőnléti és technikai téren is. Bognár Kristóf könyöksérülése már javul, szerencsére nem kellett megműteni, néhány hét múlva ismét csatasorba állhat. Aleksa Novakovic hátproblémák miatt kényszerült pihenőre. A két brit légiósunk, Patrick Whelan és Jubrile Belo hazája válogatottjával szerepelt az Európa-bajnokságon ezért kicsit megkésve csatlakoztak a felkészülésbe - ráadásul Jubrile Belo az édesapja halála, temetése miatt haza is utazott kis időre. Míg Perl Zoltán, Váradi Benedek és Tanoh Dez András személyében a magyar válogatottnak is adtunk három játékost. Büszkék vagyunk a válogatottjainkra - és mint mondtam, a nehézségeink ellenére igyekeztünk felkészülni az előttünk álló szezonra. A stílusunkon nem akarunk változtatni: a játékunk alapja továbbra is a hatékony, kőkemény védekezés lesz, és nagyban építünk a fizikalitásra, igyekszünk felvállalni a párharcokat, sok futással, gyors kosárlabdával - és továbbra is a klasszikus csapatjátékban hiszünk.

-A célokról így a szezon elején még nehéz beszélgetni, de természetesen egy Falco szintű csapatnak mindig a legmagasabb elvárásoknak kell megfelelni - jelezte Milos Konakov. - Nem vitás, hogy mindkét hazai fronton, a kupában és a bajnokságban is igyekszünk a lehető legtovább versenyben maradni. A bajnoki címet nem lesz könnyű visszaszerezni, hiszen a Szolnok, a Paks és az Alba is nagyon erős riválisnak tűnik - és természetesen minden évben akad meglepetéscsapat. Megpróbálunk elsősorban magunkra figyelni, és lépésről lépésre fejlődni - mint mondtam, új a csapatunk, kell némi idő, türelem, hogy eredményesen működjön a játékunk. És természetesen a nemzetközi porondon is igyekszünk méltóképpen képviselni Szombathely városát, és a magyar kosárlabdát. Izgalmas, kemény szezon vár ránk, de bizakodóak vagyunk. Az Oroszlány veszélyes csapat, de szeretnénk győzelemmel nyitni a szezont! - zárta szavait Milos Konakov.