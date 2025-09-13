Falco KC: vereség az elődöntőben - ma jöhet a bronzmeccs (képgaléria)

Horváth Zoltán Emléktorna: ma a bronzéremért játszik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.

Falco KC

Fotó: Cseh Gábor

A felkészülési időszakot záró 16. Horváth Zoltán Emléktornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi szlovák aranyérmes Patrioti Levice lépett még pályára a Falco mellett.

A Falco rossz előjelekkel, három játékosát nélkülözve futott neki az erőpróbának. Ugyanis a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf, valamint a hátát fájlaló Aleksa Novakovic mellett az édesapja halála, temetése miatt hazautazó brit légiós, Jubrile Belo is kihagyta az erőpróbát.