1 órája
Falco KC: vereség az elődöntőben - ma jöhet a bronzmeccs (képgaléria)
Vereséggel kezdte saját rendezésű felkészülési tornáját, a Horváth Zoltán Emléktornát a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapata. Falco: a szlovák bajnok Levice nyerte az elődöntőt - jöhet a bronzmeccs!.
Fotó: Cseh Gábor
Horváth Zoltán Emléktorna: ma a bronzéremért játszik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.
A felkészülési időszakot záró 16. Horváth Zoltán Emléktornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi szlovák aranyérmes Patrioti Levice lépett még pályára a Falco mellett.
A Falco rossz előjelekkel, három játékosát nélkülözve futott neki az erőpróbának. Ugyanis a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf, valamint a hátát fájlaló Aleksa Novakovic mellett az édesapja halála, temetése miatt hazautazó brit légiós, Jubrile Belo is kihagyta az erőpróbát.
Falco-Lendva kosármeccsFotók: Cseh Gábor
Pályán a Falco KC
Pénteken a két elődöntőt rendezték:
- Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Levice 85-87 (20-20, 17-19, 17-27, 31-21).
A Falco akadozó játékkal kezdett, komoly, 15 pontos hátrányban is volt, ám a találkozó végét alaposan megnyomta, felzárkózott, de fordítani már nem tudott. A Falcónál Perl 21, Whelan 16, Jovanovic 14 pontig jutott.
- Hapoel Netanel Holon– Oberwart Gunners 71-78.
Kiélezett egylabdás meccset nyerte meg némi megletésre az Oberwart – csak a végén még beesett egy utolsó pillanatos tripla, így lett nagyobb a távolság a felek között.
Szombaton, ma így 16 órakor Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Hapoel Netanel Holon bronzmérkőzést, majd 18.30-kor Oberwart Gunners–Patrioti Levice döntőt rendeznek.