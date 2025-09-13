szeptember 13., szombat

Kosárlabda

1 órája

Falco KC: vereség az elődöntőben - ma jöhet a bronzmeccs (képgaléria)

Címkék#Horváth Zoltán Emléktorna#Falco KC#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Vereséggel kezdte saját rendezésű felkészülési tornáját, a Horváth Zoltán Emléktornát a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapata. Falco: a szlovák bajnok Levice nyerte az elődöntőt - jöhet a bronzmeccs!.

Tóth Gábor
Falco KC: vereség az elődöntőben - ma jöhet a bronzmeccs (képgaléria)

Fotó: Cseh Gábor

Horváth Zoltán Emléktorna: ma a bronzéremért játszik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.

Falco KC
Falco KC
Fotó: Cseh Gábor

A felkészülési időszakot záró 16. Horváth Zoltán Emléktornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi  szlovák aranyérmes Patrioti Levice lépett még pályára a Falco mellett.

A Falco rossz előjelekkel, három játékosát nélkülözve futott neki az erőpróbának. Ugyanis a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf, valamint a hátát fájlaló Aleksa Novakovic mellett az édesapja halála, temetése miatt hazautazó brit légiós, Jubrile Belo is kihagyta az erőpróbát.

Falco-Lendva kosármeccs

Fotók: Cseh Gábor

Pályán a Falco KC

Pénteken a két elődöntőt rendezték:

  • Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Levice 85-87 (20-20, 17-19, 17-27, 31-21).
    A Falco akadozó játékkal kezdett, komoly, 15 pontos hátrányban is volt, ám a találkozó végét alaposan megnyomta, felzárkózott, de fordítani már nem tudott. A Falcónál Perl 21, Whelan 16, Jovanovic 14 pontig jutott.
  • Hapoel Netanel Holon– Oberwart Gunners 71-78.
    Kiélezett egylabdás meccset nyerte meg némi megletésre az Oberwart – csak a végén még beesett egy utolsó pillanatos tripla, így lett nagyobb a távolság a felek között.

Szombaton, ma így 16 órakor Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Hapoel Netanel Holon bronzmérkőzést, majd 18.30-kor Oberwart Gunners–Patrioti Levice döntőt rendeznek.

 

 

