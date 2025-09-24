Kezdődik az NB I.: pályán a Falco, a Körmend!

A Falco Oroszlányban lép pályára, a Körmend a Pécset fogadja szombaton - kosárlabda NB I., kezdődik!

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely tavalyi, kupagyőztes csapata - a bajnoki cím nem jött össze.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Falco, Körmend

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely történelmi, veretlenül kiharcolt alapszakasz-győzelemmel, Magyar Kupa-diadallal, bajnoki ezüstéremmel zárta a 2024/2025-ös szezont (a döntőben 3-0-ra kapott ki a Szolnoktól) – a Bajnokok Ligájában pedig bejutott a legjobb 16 közé. Arról, hogy a tavalyi szezon sikeres volt-e, vagy sem Szombathelyen, bizony megoszlanak a szurkolói vélemények... Az Egis Körmend 6. helyen jutott be a felsőházi rájátszásba, de rögtön a negyedöntőben be is fejezte a szereplését, 3-0-ra kapott ki a későbbi bajnok Szolnoktól. A tavalyi mezőnyből hiányzik a PVSK – a pécsi gárda ugyanis kiesett. A helyét a feljutó Kaposvár vette át az NB I.-es mezőnyben.

Falco, Szolnok, Alba, Paks

Szakértők, szurkolók szerint a Szolnok, a Falco, a tavalyi bronzérmes Paks, valamint a tavaly csupán nyolcadikként záró Alba kiemelkedik a mezőnyből, vélhetően ez a négy csapat harcol majd a dobogós helyekért. Érdekesség, hogy mind a négy csapat játékoskerete alaposan átalakult. A Szolnok például edzőt is váltott, a szerb sikertréner, Oliver Vidin távozott, a helyét a bosnyák Vedran Bosnic vette át a kispadon. Szombathelyen pedig Gráczer György, a Falco „örökös” ügyvezetője távozott a csapat éléről 45 (!) roppant sikeres év után – az új ügyvezető Gábor Máté, a klub eddigi technikai vezetője lett.

A négy élcsapat közül egyébként csak két gárda szerepel a nemzetközi porondon: a Szolnok a Bajnokok Ligájában, míg a Falco KC a FIBA Európa-kupában meccsel.

Az 1. forduló menetrendje, péntek, 19.00: Sopron KC–Alba Fehérvár. Szombat, 18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvár, MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano energia KC Szombathely, Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák, Zalakerámia ZTE KK–Dun Aszfalt-DTKH Kecskemét, DEAC–Endo Plus Service-Honvéd, Egis Körmend–NKA Universitas Pécs.

Az első vasi rangadót a 11. fordulóban, december 6-án, szombaton rendezik, amikor a Körmend fogadja a Falcót.

Majd március 28-án Szombathelyen csapnak össze a szomszédvári riválisok.

Az alapszakasz április 11-én ér véget.

