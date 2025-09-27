59 perce
Falco: nagy csata, szoros győzelem Oroszlányban!
Az Oroszlány vendégeként kiharcolt szűk, négy pontos győzelemmel kezdte a 2025/2026-os szezont a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapata.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Nagy lendülettel estek egymásnak a pontok – és úgy tűnt, mindkét fél inkább a támadójátékra koncentrál, potyogtak a pontok.
Falco Oroszlányban
Szombathelyi oldalról Wojcik volt nagyon elemében. Az 5. percben vezetett először az OSE (5. perc: 14-12), jelezve, hogy meglepetésre készül. Aztán a Falco csak átvette az irányítást, higgadtabb játékra váltott, inkább játszott csapatként, mint ellenfele – és palánk alatt is erősebbnek tűnt. Meg is lépett, hét pontos hátrányban kért időt Forray mester (8. per: 12-25). Hiába, a belelendülő Falcót nem sikerült befékezni, végül 15 ponttal nyerte meg a pontgazdag első negyedet (21-36). A második etapot viszont 5-0-val kezdte az OSE – most a Falco kért időt. Kicsit lelassult a játék, a rohanást megfontoltabb játék váltotta fel, felváltva került a gyűrűbe a labda, de a Falco biztosan vezetett (14. perc: 28-38). Wojcik parádés formában játszott – közelről, távolról is veszélyes volt. És kezdett ismét nőni a különbség, (16. perc: 31-47). De a szívós OSE ismét felzárkózott (18. perc: 36-47) – vasi időkérés szakította meg a meccset. Az Oroszlány benézett 10 pont alá, de az etapot Whelan dudaszós triplája zárta, így a Falco végül 12 ponttal nyerte meg az első félidőt (20. perc: 38-50). Egyébként a Falco az első 20 percben hét triplát dobott (utóbb kiderült, hogy ez a mutató már nem is változik...).
Fordulás után sem változott a játék képe: a Falco vezetett, de a szívós OSE tapadt ellenfelére (23.perc: 42-54). Perl nagyon belelendült, kezdte megszórni magát. Úgy tűnt, hogy Falco kézben tartja az irányítást, amikor kellett, valaki mindig betalált (26. perc: 47-60). Ettől függetlenül 10 pontra többször is felzárkózott a házigazda. Sőt, a harmadik játékrész hajrája egyértelműen az Oroszlányé volt: 7 pontra zárkózott (30. perc: 58-65)! Így aztán maradt izgalom a záró negyedre. Kemény párharcok vezették fel az etapot – ráérzett a vérszagra az OSE. A Falco nehezen bírt ellenfele stílusával, védekezésével. Kilenc pontos különbségnél kért időt az Oroszlány (33. perc: 60-69). Váradi szerzett többször is labdát kiélezett pillanatokban. Mind a két csapat feszültnek tűnt, sok tiszta dobás perdült le a gyűrűről – de közben ismét 10 pontra hízott a Falco előnye (36. perc: 63-73). Az utolsó perc 72-82-es állásról kezdődött. És ezt az egy percet már rutinosan lepörgette a Falco – noha az OSE mindent elkövetett, és az utolsó pillanatig nyílttá tette a meccset.
A meccs nagy részét irányítása alatt tartó Falco összességében megérdemelten nyert, de azért nem a legszebb arcát mutatta - ami a szezon elején talán nem is olyan nagy probléma.
- Jegyzőkönyv
MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79-83 (21-36, 17-14, 20-15, 21-18)
Oroszlány, 1200 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Goda, Frányó, Jankovoics.
Oroszlány: Davis-McMurrin 11, Balsay 9/3, Doss Jr. 29/9, Takács Zs. 5/3, Sejfic 6. Csere: Sövegjártó –, Ruják –, Peringer –, Randolph 19/6. Edző: Forray Gábor.
Falco: Váradi 8, Tanoh Dez 4, Novakovic 12/3, Wojcik 16/9, Belo-Osagie 6/3. Csere: Jovanovic 5, Keller 9/3, Perl 18, Whelan 5/3, Verasztó –. Edző: Milos Konakov
Az eredmény alakulása. 3. perc: 9-12. 5. perc: 14-12. 8. perc: 12-25. 14. perc: 28-38. 16. perc: 31-47. 18. perc: 36-47. 20. perc: 38-50. 23. perc: 42-54. 26. perc: 47-60. 30. perc: 58-65. 33. perc: 60-69. 36. perc: 63-73. 39. perc: 72-82.
Kipontozódott: –.