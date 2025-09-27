Falco: nagy csata, szoros győzelem Oroszlányban!

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Nagy lendülettel estek egymásnak a pontok – és úgy tűnt, mindkét fél inkább a támadójátékra koncentrál, potyogtak a pontok.

Falco: Aleksa Novakovic hasznosa, ponterősen játszott - kivette a részélt a győzelemből.

Fotó: Unger Tamás/Archív

Falco Oroszlányban

Szombathelyi oldalról Wojcik volt nagyon elemében. Az 5. percben vezetett először az OSE (5. perc: 14-12), jelezve, hogy meglepetésre készül. Aztán a Falco csak átvette az irányítást, higgadtabb játékra váltott, inkább játszott csapatként, mint ellenfele – és palánk alatt is erősebbnek tűnt. Meg is lépett, hét pontos hátrányban kért időt Forray mester (8. per: 12-25). Hiába, a belelendülő Falcót nem sikerült befékezni, végül 15 ponttal nyerte meg a pontgazdag első negyedet (21-36). A második etapot viszont 5-0-val kezdte az OSE – most a Falco kért időt. Kicsit lelassult a játék, a rohanást megfontoltabb játék váltotta fel, felváltva került a gyűrűbe a labda, de a Falco biztosan vezetett (14. perc: 28-38). Wojcik parádés formában játszott – közelről, távolról is veszélyes volt. És kezdett ismét nőni a különbség, (16. perc: 31-47). De a szívós OSE ismét felzárkózott (18. perc: 36-47) – vasi időkérés szakította meg a meccset. Az Oroszlány benézett 10 pont alá, de az etapot Whelan dudaszós triplája zárta, így a Falco végül 12 ponttal nyerte meg az első félidőt (20. perc: 38-50). Egyébként a Falco az első 20 percben hét triplát dobott (utóbb kiderült, hogy ez a mutató már nem is változik...).

Fordulás után sem változott a játék képe: a Falco vezetett, de a szívós OSE tapadt ellenfelére (23.perc: 42-54). Perl nagyon belelendült, kezdte megszórni magát. Úgy tűnt, hogy Falco kézben tartja az irányítást, amikor kellett, valaki mindig betalált (26. perc: 47-60). Ettől függetlenül 10 pontra többször is felzárkózott a házigazda. Sőt, a harmadik játékrész hajrája egyértelműen az Oroszlányé volt: 7 pontra zárkózott (30. perc: 58-65)! Így aztán maradt izgalom a záró negyedre. Kemény párharcok vezették fel az etapot – ráérzett a vérszagra az OSE. A Falco nehezen bírt ellenfele stílusával, védekezésével. Kilenc pontos különbségnél kért időt az Oroszlány (33. perc: 60-69). Váradi szerzett többször is labdát kiélezett pillanatokban. Mind a két csapat feszültnek tűnt, sok tiszta dobás perdült le a gyűrűről – de közben ismét 10 pontra hízott a Falco előnye (36. perc: 63-73). Az utolsó perc 72-82-es állásról kezdődött. És ezt az egy percet már rutinosan lepörgette a Falco – noha az OSE mindent elkövetett, és az utolsó pillanatig nyílttá tette a meccset.