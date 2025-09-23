1 órája
Európa-liga: Szarvaskend után Csehországban a Ferencváros!
Szerdán és csütörtökön elrajtol a labdarúgó Európa-liga 2025/2026-os idényének alapszakasza. A Ferencváros csütörtökön Csehországban kezd, a Viktoria Plzen vendégeként.
Európa-liga: csütörtökön kezd a Ferencváros!
A végső győzelemre is eséllyel pályázó együttesek közül az AS Roma Nizzában rajtol, az Aston Villa a Bolognát, a VfB Stuttgart a Celta Vigót fogadja, míg az Olympique Lyon Utrechtben kezd.
Európa-liga, 1. forduló Ferencváros, menetrend
- Szerda, 18.45: PAOK (görög)–Makkabi (izraeli), Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák). 21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török), Betis (spanyol)–Nottingham (angol), Braga (portugál)–Feyenoord (holland), Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót), Freiburg (német)–Basel (svájci), Nice (francia)–Roma (olasz), Malmö (svéd)-–Ludogorec (bolgár).
- Csütörtök, 18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég), Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román). 21.00: Rangers (skót)–Genk (belga), Salzburg (osztrák)–Porto (portugál), Aston Villa (angol)–Bologna (olasz), FTC (magyar)–Viktoria Plzen (cseh), Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög), Stuttgart (német)–Celta (spanyol), Utrecht (holland)– Lyon (francia).
A magyar bajnok - a Magyar Kupából néhány napja a Szarvaskend csapatát búcsúztató - FTC egyébként a folytatásban majd a török Fenerbahce (idegenben), a bolgár Ludogorec (otthhon), az angol Nottingham Forest (idegenben), a görög Panathinaikosz (otthon) és a belga Genk (idegenben) ellen lép majd pályára.
A Ferencváros csatársorában vélhetően ott lesz csütörtökön a szentpéterfai Varga Barnabás, aki kifejezetten jó formának örvend.
A 36 csapatot felvonultató alapszakaszból az első nyolc helyezett egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig egy oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért tavasszal. Az utolsó 12 helyezett búcsúzik a további küzdelemtől.
Az Európa-liga döntőjét május 20-án Isztambulban rendezik.