Európa-liga: Szarvaskend után Csehországban a Ferencváros!

A magyar bajnok - a Magyar Kupából néhány napja a Szarvaskend csapatát búcsúztató - FTC egyébként a folytatásban majd a török Fenerbahce (idegenben), a bolgár Ludogorec (otthhon), az angol Nottingham Forest (idegenben), a görög Panathinaikosz (otthon) és a belga Genk (idegenben) ellen lép majd pályára.

A Ferencváros csatársorában vélhetően ott lesz csütörtökön a szentpéterfai Varga Barnabás, aki kifejezetten jó formának örvend.