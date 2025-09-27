Ferencz Csaba: ez lesz az utolsó szezonom

A piros-feketék legrutinosabb, sok nagy csatát megélt játékosa, Ferencz Csaba a 2025/26-os bajnokságban is jó néhány triplával keseríti majd meg az ellenfelek dolgát. Ebben biztosak vagyunk, ugyanis hiába tudják, hogy „Fepu” mire képes, hiába próbálják majd hatástalanítani, ez korábban sem igazán sikerült. A 40. évét májusban betöltött korábbi válogatott kosaras ugyanakkor elmondta: ez lesz az utolsó szezonja, a bajnokság végén befejezi pályafutását.

Ferencz Csaba, az Egis Kömend csapatkapitánya

Fotó: Szendi Péter

Ferencz Csaba: az első meccs mindig fontos

-A felkészülés során minden a tervek szerint haladt – mondta Ferencz Csaba. - Nyilván akadtak kicsit nehezebb periódusok, hiszen a légiósoknak be kellett illeszkedniük a csapatba és az új edző érkeztével nekünk is új dolgokat kellett megtanulnunk. Úgy gondolom, a zalaegerszegi Göcsej Kupán megmutattuk, mire vagyunk képesek. A sok hiányzó ellenére is megnyertük a tornát. Ami Teo Hojcot illeti, nagyon normális edző, aki érti a dolgát. Mindenkitől megköveteli azt, amire képes. Őszintén elmondja a véleményét, bárkit leteremt, ha hibázik, de dicsér is, ha úgy adódik. Szóval jó vele együtt dolgozni. Ami a bajnoki esélyeket illeti, még nem látni igazán, melyik csapat mire képes, de szerintem hasonlóan alakulnak a dolgok, mint a legutóbbi szezonban. Van, illetve lesz négy csapat amely kiemelkedik, az utánuk lévők pedig nagy csatát vívnak majd a play-offért.

Úgy érzem, ezúttal is az utolsó meccsek döntenek majd a rájátszásról. A klub nincs könnyű helyzetben, zajlik a egyesület rendbetétele, mindenki keményen dolgozik, örömteli, hogy ennyien segítenek és így állnak hozzá a Körmendhez. A mi dolgunk pedig az, hogy mindent megtegyünk a sikerért, minál több győzelmet szerezzünk és ott legyünk a play-offban. A Magyar Kupában is szeretnénk sikeresen szerepelni, a négyes döntőbe jutni. Reálisan nézve azért ez nagy dolog lenne. A tavalyi szezonban a Honvéd ellen mínusz 19-ről jöttünk vissza a hajrában, ezzel kvalifikáltuk magunkat a felsőházba – szóval ilyen nüanszokon múlnak a helyezések. De ahogy a bajnokságnak, úgy a kupának is úgy megyünk neki, hogy minden meccs fontos, minden meccset meg akarunk nyerni. Aztán meglátjuk, mit hoz az élet. Mindenesetre az biztos, hogy a hazai meccseink nagy részét meg kell nyernünk. Ami engem illet, a 25. szezonomra készülök, amely az utolsó is lesz – ezt követően befejezem profi pályafutásomat. Már csak ezért is szeretnék szép eredménnyel búcsúzni.