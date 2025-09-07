szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugdíj?

16 perce

34 évesen visszavonul a Forma-1 legendás pilótája, de a futamok közelében marad

Címkék#Daniel Ricciardo#Forma-1#Red Bull Racing

Váratlan bejelentéssel sokkolta a motorsport világát a Forma-1 ikonikus pilótája: befejezi versenyzői pályafutását. A népszerű pilóta azonban nem távolodik el teljesen, egy új szerepkörben továbbra is a Forma-1 közelében marad.

Vaol.hu
34 évesen visszavonul a Forma-1 legendás pilótája, de a futamok közelében marad

Forma-1: Daniel Ricciardo visszavonul

Forrás: Wikipedia

A Forma-1 egyik legnépszerűbb figurája, a 8-szoros futamgyőztes Daniel Ricciardo bejelentette, hogy végleg befejezi versenyzői pályafutását. A 34 éves ausztrál pilóta 257 nagydíj után akasztja szögre a sisakját, de nem távolodik el a motorsport világától: a Ford nagyköveteként folytatja. Utolsó versenyét a Racing Bulls színeiben futotta 2024. szeptember 22-én, helyét a tehetséges Liam Lawson vette át a csapatnál.

Forma-1: Daniel Ricciardo visszavonul
Forma-1: Daniel Ricciardo visszavonul
Forrás: Wikipedia

Forma-1: Új fejezet a Fordnál

Ricciardo pénteken, egy személyes hangvételű blogbejegyzésben erősítette meg a hírt, amely szerint a Ford motorsport-nagykövete lesz. A döntés stratégiai szempontból is érdekes, hiszen korábbi sikereinek helyszíne, a Red Bull Racing a 2026-tól érvénybe lépő új szabályrendszer szerint éppen a Forddal lép partnerségre a motorfejlesztés terén. Az ausztrál pilóta így egy ismerős közegben, de már a pályán kívülről segítheti a márkát a Forma-1-es visszatérésben.

A Red Bull csillaga és a legendás csapattársak

Ricciardo 2011-ben, a HRT csapatánál mutatkozott be a száguldó cirkuszban. Pályafutása csúcsát egyértelműen a Red Bull Racingnél érte el, ahol 2014 és 2018 között versenyzett. Ez idő alatt olyan nevek mellett bizonyíthatott, mint a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, majd a később szintén bajnoki címeket szerző Max Verstappen. Ricciardo a Red Bull színeiben szerezte meg mind a nyolc futamgyőzelmét, és vakmerő előzéseivel a mezőny egyik legkeményebb, de egyben legtisztább versenyzőjévé vált.

Több mint egy pilóta: Egy igazi egyéniség távozik

Ricciardót nemcsak a pályán elért eredményei teszik felejthetetlenné, hanem utánozhatatlan személyisége is. Széles mosolya, pozitív kisugárzása és a dobogón bemutatott, hírhedt cipőből ivás, a "shoey" a Forma-1 modern korának egyik ikonikus jelenségévé vált. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu