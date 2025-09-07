34 évesen visszavonul a Forma-1 legendás pilótája, de a futamok közelében marad

A Forma-1 egyik legnépszerűbb figurája, a 8-szoros futamgyőztes Daniel Ricciardo bejelentette, hogy végleg befejezi versenyzői pályafutását. A 34 éves ausztrál pilóta 257 nagydíj után akasztja szögre a sisakját, de nem távolodik el a motorsport világától: a Ford nagyköveteként folytatja. Utolsó versenyét a Racing Bulls színeiben futotta 2024. szeptember 22-én, helyét a tehetséges Liam Lawson vette át a csapatnál.

Forma-1: Daniel Ricciardo visszavonul

Forrás: Wikipedia

Forma-1: Új fejezet a Fordnál

Ricciardo pénteken, egy személyes hangvételű blogbejegyzésben erősítette meg a hírt, amely szerint a Ford motorsport-nagykövete lesz. A döntés stratégiai szempontból is érdekes, hiszen korábbi sikereinek helyszíne, a Red Bull Racing a 2026-tól érvénybe lépő új szabályrendszer szerint éppen a Forddal lép partnerségre a motorfejlesztés terén. Az ausztrál pilóta így egy ismerős közegben, de már a pályán kívülről segítheti a márkát a Forma-1-es visszatérésben.

A Red Bull csillaga és a legendás csapattársak

Ricciardo 2011-ben, a HRT csapatánál mutatkozott be a száguldó cirkuszban. Pályafutása csúcsát egyértelműen a Red Bull Racingnél érte el, ahol 2014 és 2018 között versenyzett. Ez idő alatt olyan nevek mellett bizonyíthatott, mint a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, majd a később szintén bajnoki címeket szerző Max Verstappen. Ricciardo a Red Bull színeiben szerezte meg mind a nyolc futamgyőzelmét, és vakmerő előzéseivel a mezőny egyik legkeményebb, de egyben legtisztább versenyzőjévé vált.

Több mint egy pilóta: Egy igazi egyéniség távozik

Ricciardót nemcsak a pályán elért eredményei teszik felejthetetlenné, hanem utánozhatatlan személyisége is. Széles mosolya, pozitív kisugárzása és a dobogón bemutatott, hírhedt cipőből ivás, a "shoey" a Forma-1 modern korának egyik ikonikus jelenségévé vált.