Meccs a múltból: játszott már alacsonyabb osztályú vasi csapattal a Fradi a Magyar Kupában - fotók

Szeptember 13-án, jövő szombaton 16 órakor rendezik a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzést - ami miatt egész Vas vármegye tűzben ég. Akárcsak 2018-ban, amikor az akkor NB III.-as Sárvár fogadta a Fradit: a tudósítások szerint 2500 néző szurkolt, és 32 közé jutásért rendezett kupamérkőzés az FTC papírforma, 4-0-s sikerével zárult.

Magyar Kupa: 2018-ban Sárváron vendégszerepelt a Fradi

Forrás: VN-archív

A mérkőzésről lapunk is tudósított.

Ferencváros - emlékek

- Nagyon jó csapatunk volt akkor, az első félidőben sikerült is megnehezíteni a Ferencváros dolgát, de aztán a második félidőben kijött a különbség - idézte fel az emlékeit Németh József, a Sárvár rutinos, "örökös" technikai vezetője. - Abból a sárvári csapatból már csak Csákvári játszik nálunk, aki akkor kispados volt. Illetve az akkor csereként pályára lépő Koronczai most gyúróként segít minket. Rebrov volt az edző a Fradinál, nagyon szigorú volt, nem engedte, hogy a csapata félvállról vegye a meccset. Böde viszont vicces kedvében volt: a meccs előtt megjegyezte, hogy a madocsai pálya jobb állapotban van a sárvárinál - persze nagy nevetés közepette. Nagyszerű volt a hangulat, már napokkal a meccs előtt lázban égett az egész város, az egész megye - mint most a Szarvaskend esetében. Nagy dolog, ha egy amatőr futballista a Fradi ellen játszhat, ráadásul tétmeccset. Magam először 1968 augusztus 20-án, 18 évesen játszottam előszőr az FTC ellen, egy gálameccsen, amelyet Sárvár várossá avatásának az ünnepén rendeztek. Nagyszerű volt az a Fradi, tele klasszisokkal - pályára lépett például Novák, Páncsics, Fenyvesi vagy éppen Varga Zoli, Albert valamiért nem volt itt. A meccs utáni vacsorán éppen Szűcs Lajos és Pécsi Ildikó ült velem szemben. És bármekkora sztárok is volt, mind közvetlen, barátságos emberként viselkedtek. Akárcsak Böde Dani 2018-ban: aki szinte minden szurkolóval lepacsizott, váltott néhány szót, adott aláírást, összeállt egy közös képre. A Szarvaskendet nem irigylem, mert óriási munkát vett a nyakába a vezetőség: egy ilyen kaliberű meccset, ennyi nézővel lebonyolítani nem lesz egyszerű feladat - ráadásul a tévés közvetítés miatt az egész ország figyelni fog. Én természetesen ott leszek a meccsem!