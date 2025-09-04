szeptember 4., csütörtök

Felelevenítettük az emlékeket

1 órája

Meccs a múltból: játszott már alacsonyabb osztályú vasi csapattal a Fradi a Magyar Kupában - fotók

Címkék#Sárvár#Fradi#Magyar Kupa#múltidéző

Közeleg a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgó-mérkőzés. De vívott már korábban is kupameccset a Fradi Vasban, méghozzá 2018-ban, amikor is a Sárvár látta vendégül az ország legnépszerűbb csapatát - múltidéző fotókkal!

Tóth Gábor

Szeptember 13-án, jövő szombaton 16 órakor rendezik a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzést - ami miatt egész Vas vármegye tűzben ég. Akárcsak 2018-ban, amikor az akkor NB III.-as Sárvár fogadta a Fradit: a tudósítások szerint 2500 néző szurkolt, és 32 közé jutásért rendezett kupamérkőzés az FTC papírforma, 4-0-s sikerével zárult.

Magyar Kupa: 2018-ban Sárváron vendégszerepelt a Fradi
Magyar Kupa: 2018-ban Sárváron vendégszerepelt a Fradi
Forrás: VN-archív

A mérkőzésről lapunk is tudósított.

Ferencváros - emlékek

- Nagyon jó csapatunk volt akkor, az első félidőben sikerült is megnehezíteni a Ferencváros dolgát, de aztán a második félidőben kijött a különbség - idézte fel az emlékeit Németh József, a Sárvár rutinos, "örökös" technikai vezetője. - Abból a sárvári csapatból már csak Csákvári játszik nálunk, aki akkor kispados volt. Illetve az akkor csereként pályára lépő Koronczai most gyúróként segít minket. Rebrov volt az edző a Fradinál, nagyon szigorú volt, nem engedte, hogy a csapata félvállról vegye a meccset. Böde viszont vicces kedvében volt: a meccs előtt megjegyezte, hogy a madocsai pálya jobb állapotban van a sárvárinál - persze nagy nevetés közepette. Nagyszerű volt a hangulat, már napokkal a meccs előtt lázban égett az egész város, az egész megye - mint most a Szarvaskend esetében. Nagy dolog, ha egy amatőr futballista a Fradi ellen játszhat, ráadásul tétmeccset. Magam először 1968 augusztus 20-án, 18 évesen játszottam előszőr az FTC ellen, egy gálameccsen, amelyet Sárvár várossá avatásának az ünnepén rendeztek. Nagyszerű volt az a Fradi, tele klasszisokkal - pályára lépett például Novák, Páncsics, Fenyvesi vagy éppen Varga Zoli, Albert valamiért nem volt itt. A meccs utáni vacsorán éppen Szűcs Lajos és Pécsi Ildikó ült velem szemben. És bármekkora sztárok is volt, mind közvetlen, barátságos emberként viselkedtek. Akárcsak Böde Dani 2018-ban: aki szinte minden szurkolóval lepacsizott, váltott néhány szót, adott aláírást, összeállt egy közös képre. A Szarvaskendet nem irigylem, mert óriási munkát vett a nyakába a vezetőség: egy ilyen kaliberű meccset, ennyi nézővel lebonyolítani nem lesz egyszerű feladat - ráadásul a tévés közvetítés miatt az egész ország figyelni fog. Én természetesen ott leszek a meccsem!

Magyar Kupa: Sárvár-Fradi - 2018-ból

Fotók: VN-archív

Pályán a Fradi -  a 2018-as kupameccs jegyzőkönyve

Sárvár FC (NB III.)-Ferencvárosi TC (NB I.) 0-4 (0-1).

Sárvár, labdarúgó Magyar KUpa-mérkőzés, 2500 néző, vezette: Szilasi Szabolcs (asszisztensek: Aradi, Gyürüsi)

Sárvár: Horváth B. – Maráczi, Graszl K., Pados, Horváth A. – Takács Á. (Fider, 50.), Kun, Nyí­rő, Németh E. (Koronczai, 73.), Hoós – Skriba (Varga K., 54.). Kispad: Sásdi, Németh P., Szántó, Csákvári. Edző: Bojan Lazic.

FTC: Holczer – Csernik, Blazic, Takács Zs., Heister (Csonka, 68.) – Varga R., Sigér (Spirovski, 46.), Rodriguez, Gorriarán (Petrjak, 71.) – Finnbogason, Böde. Kispad: Varga Á., Lovrencsics G., Lanzafame, Leandro. Edző: Szerhij Rebrov.

Gólszerzők: Finnbogason (12., 83., 89.), Böde (51.)

 

 

