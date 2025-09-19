szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Európa-bajnoki pótselejtező

1 órája

Futsal: sovány magyar győzelem Románia ellen

#Magyarország#Európa#vendég

Az Európa-bajnoki pótselejtező első felvonásán a magyar futsalválogatott nagy csatában 3-2-re legyűrte a vendég Romániát csütörtökön este. Futsal: szerdán visszavágó!

Tóth Gábor
Futsal: sovány magyar győzelem Románia ellen

Futsal: jár a taps a válogatottnak.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Futsal, Európa-bajnoki pótselejtező: Magyarország-Románia - az első felvonás.

Futsal
Futal: Rábl János nagy csatában.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az Európa-bajnoki részvételért zajló pótselejtezős csata első felvonását eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni két korábbi Haladás-játékos, Rutai Balázs és Szalmás Zoltán. Egyébként a magyar válogatott keretében több korábbi HVSE-futsalos kapott helyet: Alasztics Marcell, Hadházi Sándor, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Bencsik Roland.

Futsal - jegyzőkönyv

Magyarország–Románia 3-2 (0-0). Debrecen, 4000 néző válogatott futsalmérkőzés, Európa-bajnoki pótselejtező, vezette: Jelic, Babic, Dzeko, Oresic(horvátok).
Magyarország: Alasztics – Rafael, Rábl, Kajtár, Büki. Csere: Faragó (kapus), Hadházi, Vatamaniuc-Bartha, Fekete, Nagy I., Bencsik R., Pál,  Suscsák, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor Cbrera.
Gólszerzők: Rafael (22.), Büki (32.), Hadházi (37.9, ill. Crisan (30.), Gavrila (38.).

A magyar válogatott nagy lendülettel kezdett, kapujához szegezte ellenfelét – de a gól nem akart összejönni. A játékrész második felében Románia is „megérkezett a meccsbe”, ekkor már Alaszticsnak is védenie kellet. Fordulás után sem vett vissza a tempóból a házigazda, és Rafael egy beívelt szögletet bombázott a hálóba (1-0). Amire gyorsan válaszoltak a vendégek, egy távoli, megpattanó lövés kötött ki a kapuban (1-1). Nem roppant meg a hazai együttes, sőt: egy oldalberúgást váltott gólra, majd egy kapu előtt kavarodás után is eredményes volt (3-1). De a hajrában vészkapus játékból szépített a vendég (3-2). Dinamikusan, harcosan játszott a magyar válogatott, veszélyes pontrúgásokkal operált – ám a centerjátéka erőtlen volt. 

Sovány előnyből, de előnyből várja a visszavágót válogatottunk!

A visszavágót Craiovában játsszák le a csapatok szeptember 24-én, szerdán, 18.30-as kezdéssel.

 

 

