Futsal: sovány magyar győzelem Románia ellen

Futsal, Európa-bajnoki pótselejtező: Magyarország-Románia - az első felvonás.

Futal: Rábl János nagy csatában.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az Európa-bajnoki részvételért zajló pótselejtezős csata első felvonását eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni két korábbi Haladás-játékos, Rutai Balázs és Szalmás Zoltán. Egyébként a magyar válogatott keretében több korábbi HVSE-futsalos kapott helyet: Alasztics Marcell, Hadházi Sándor, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Bencsik Roland.

Futsal - jegyzőkönyv

Magyarország–Románia 3-2 (0-0). Debrecen, 4000 néző válogatott futsalmérkőzés, Európa-bajnoki pótselejtező, vezette: Jelic, Babic, Dzeko, Oresic(horvátok).

Magyarország: Alasztics – Rafael, Rábl, Kajtár, Büki. Csere: Faragó (kapus), Hadházi, Vatamaniuc-Bartha, Fekete, Nagy I., Bencsik R., Pál, Suscsák, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor Cbrera.

Gólszerzők: Rafael (22.), Büki (32.), Hadházi (37.9, ill. Crisan (30.), Gavrila (38.).

A magyar válogatott nagy lendülettel kezdett, kapujához szegezte ellenfelét – de a gól nem akart összejönni. A játékrész második felében Románia is „megérkezett a meccsbe”, ekkor már Alaszticsnak is védenie kellet. Fordulás után sem vett vissza a tempóból a házigazda, és Rafael egy beívelt szögletet bombázott a hálóba (1-0). Amire gyorsan válaszoltak a vendégek, egy távoli, megpattanó lövés kötött ki a kapuban (1-1). Nem roppant meg a hazai együttes, sőt: egy oldalberúgást váltott gólra, majd egy kapu előtt kavarodás után is eredményes volt (3-1). De a hajrában vészkapus játékból szépített a vendég (3-2). Dinamikusan, harcosan játszott a magyar válogatott, veszélyes pontrúgásokkal operált – ám a centerjátéka erőtlen volt.

Sovány előnyből, de előnyből várja a visszavágót válogatottunk!