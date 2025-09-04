szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

2 órája

Gajdos Zsolt rutinjával és góljaival segítené a Haladást

Címkék#Gajdos Zsolt#labdarúgás#Haladás

A Haladás régi-új csatára, Gajdos Zsolt számára fontos, hogy bízzanak benne.

Pum András

Mint arról beszámoltunk, a Haladás szerződtette korábbi csatárát, a legutóbb Gyirmóton futballozó Gajdos Zsoltot. A 32 éves futballista anno, 2018 tavaszán már szerepelt az akkor NB I-es Haladásban, de sérülései miatt nem tudott bizonyítani. Most visszatért a csatár.

Gajdos Zsolt
Gajdos Zsolt szerdán már társaival edzett
Fotó: VN/Haladás

- Simon Ádámmal még Szegeden futballoztam együtt, ő és Keringer Zsolt ügyvezető igazgató keresett meg, hogy lenne-e kedvem a Haladásban futballozni, szívesen látnának a csapatban - mondta Gajdos Zsolt. - Felváztoltak egy kedvező jövőképet és elmondták azt is, hogy rutinommal és góljaimmal sokat tudnék segíteni. A családdal meg kellett beszélnem a dolgot, szeretteim Székesfehérváron élnek, én onnan ingáztam Gyirmótra. Ez nem volt akkor távolság, viszont Szombathely már messzebb van Fehérvártól. De megoldottunk mindent, úgyhogy megegyeztem a Haladással. A gyirmóti pályafutásom nem úgy sikerült, ahogy terveztem, viszont előtte öt és fél évet futballoztam Szegeden, ahol jól ment a játék. Számomra fontos, hogy bízzanak bennem és ha érzem ezt, akkor nagyobb önbizalommal tudok futballozni és jobban is megy a játék. 

Gajdos Zsolt: a rutin hiányzott

- Visszatérve a Haladásra: annak idején fél évet töltöttem az akkor NB I-es együttesben, de kétszer is megsérültem, úgyhogy nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes. Most ugye más a helyzet, egészséges vagyok és mivel a Haladásban sok a fiatal futballista, így elkél a rutin. Ami a célokat illeti: a csapattal el kell indulnunk felfelé, a cél a középmezőny lehet, ehhez minél több góllal szeretnék hozzájárulni. A legutóbbi bajnokit a helyszínen néztem végig és ahogy láttam, ha kicsit rutinosabb a gárda, megnyeri a Tatabánya elleni meccset. De ahogy hallottam, a korábbi bajnokikon is megvoltak a helyzetek, csak éppen kimaradtak. Szeretnék a Haladás segítségére lenni - ezért igazoltam Szombathelyre! - zárta szavait a csatár.

A Haladás vasárnap 17.30-as kezdéssel a Balatonfüred vendége lesz.
 

 

