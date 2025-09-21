Haladás: az 50 évvel ezelőtti kupaezüstérmet és a KEK-szereplést ünnepelték

Ötven évvel ezelőtt, 1975. május 1-jén szerepelt először a Haladás labdarúgócsapata a Magyar Kupa döntőjébe. Akkor a vasiak Farkas László és Kereki Zoltán góljával 2-0-ra vezettek az Újpest ellen, a lila-fehérek 3-2-re fordítottak a Népstadionban lejátszott fináléban. Ám mert az Újpest bajnok lett így a Haladás indulhatott a KEK-ben. De mielőtt még a nemzetközi kupáról szót ejtenénk, érdemes leírni, hogy milyen ellenfeleket vert ki a vasi csapat, míg a Magyar Kupa döntőjébe jutott. A Sabaria SE-t idegenben 4-0-ra verte, Nagykanizsán 1-1-re végzett és tizenegyesekkel jutott tovább. Aztán a Videotont otthon 2-1-re győzte le, majd Békéscsabán 0-0 után büntetőkkel ment tovább. Az elődöntőben Tatabányán 2-1-re nyertek a szombathelyiek – és jött az Újpest elleni finálé. A nemzetközi porondon a máltai Valletta FC-t hazai pályán 7-0-ra verte a Haladás, idegenben 1-1 lett a végeredmény. A második fordulóban az osztrák Sturm Graz ellen idegenben 2-0-ra kaptak ki a zöld-fehérek, a Rohonci úton 1-1 lett a végeredmény – így búcsúzott a Haladás a kupától.

Jó hangulatban ünnepelték az 50 évvel ezelőtti Haladás-sikereket

Fotó: Cseh Gábor



Az ötven évvel ezelőtti Magyar Kupa-ezüstérmet és a KEK-szereplést ünnepelték a napokban parkerdei büfében az akkori játékosok, illetve a már elhunyt futballisták hozzátartozói – de akadtak, aki nem tudtak eljönni. A Magyar Kupában és a KEK-ben a következő játékosok szerepeltek: Pálinkás István, Mursits József, Kovács László, Horváth Árpád, Kereki Zoltán, Stieber József, Balogh György, Fischer László, Halmosi Zoltán, Farkas László, Kulcsár Ferenc, Horváth Zoltán. Dobány Lajos, Hauzer Tibor, Sebestyén Péter, Király Ferenc, Németh Lajos, Bokor Miklós, Békei Vilmos, Kiss György, Fedor Sándor. Szabó Sándor. Az edző Sárosi László, az elnök pedig Laki László volt.

Összejöttek a Haladás-futballisták