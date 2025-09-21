szeptember 21., vasárnap

Máté névnap

Labdarúgás

1 órája

Haladás: az 50 évvel ezelőtti kupaezüstérmet és a KEK-szereplést ünnepelték

Címkék#játékos#focista#Haladás

Az 50 évvel ezelőtti labdarúgó Magyar Kupa ezüstéremre és a Kupagyőztesek Európa Kupája (KEK) szereplésre emlékeztek a Haladás akkori futballistái, vezetői.

Pum András

Ötven évvel ezelőtt, 1975. május 1-jén szerepelt először a Haladás labdarúgócsapata a Magyar Kupa döntőjébe. Akkor a vasiak Farkas László és Kereki Zoltán góljával 2-0-ra vezettek az Újpest ellen, a lila-fehérek 3-2-re fordítottak a Népstadionban lejátszott fináléban. Ám mert az Újpest bajnok lett így a Haladás indulhatott a KEK-ben. De mielőtt még a nemzetközi kupáról szót ejtenénk, érdemes leírni, hogy milyen ellenfeleket vert ki a vasi csapat, míg a Magyar Kupa döntőjébe jutott.  A Sabaria SE-t idegenben 4-0-ra verte, Nagykanizsán 1-1-re végzett és tizenegyesekkel jutott tovább. Aztán a Videotont otthon 2-1-re győzte le, majd Békéscsabán 0-0 után büntetőkkel ment tovább. Az elődöntőben Tatabányán 2-1-re nyertek a szombathelyiek – és jött az Újpest elleni finálé. A nemzetközi porondon a máltai Valletta FC-t hazai pályán 7-0-ra verte a Haladás, idegenben 1-1 lett a végeredmény. A második fordulóban az osztrák Sturm Graz ellen idegenben 2-0-ra kaptak ki a zöld-fehérek, a Rohonci úton 1-1 lett a végeredmény – így búcsúzott a Haladás a kupától.

Haladás
Jó hangulatban ünnepelték az 50 évvel ezelőtti Haladás-sikereket
Fotó: Cseh Gábor


Az ötven évvel ezelőtti Magyar Kupa-ezüstérmet és a KEK-szereplést ünnepelték a napokban parkerdei büfében az akkori játékosok, illetve a már  elhunyt futballisták hozzátartozói – de akadtak, aki nem tudtak eljönni. A Magyar Kupában és a KEK-ben a következő játékosok szerepeltek: Pálinkás István, Mursits József, Kovács László, Horváth Árpád, Kereki Zoltán, Stieber József, Balogh  György, Fischer László, Halmosi Zoltán, Farkas László, Kulcsár Ferenc, Horváth Zoltán. Dobány Lajos, Hauzer Tibor, Sebestyén Péter, Király Ferenc, Németh Lajos, Bokor Miklós, Békei Vilmos, Kiss György, Fedor Sándor. Szabó Sándor. Az edző Sárosi László, az elnök pedig Laki László volt.

Összejöttek a Haladás-futballisták

Összejöttek a Haladás-futballisták

Fotók: Cseh Gábor

A Haladás Öregfiúk Klubja szervezésében most létrejött találkozón az akkori futballisták emlékérmet kaptak és az   öregfiúk klubja vacsorára is vendégül látta az egykori kiváló futballistákat. Az ünnepségen Kolesánszky György, a Haladás Öregfiúk Klubjának elnöke és Laki László mondott beszédet, méltatva az akkor elért eredményeket.
– Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt feleveníteni az akkori mérkőzéseket – mondta Stieber József. – Jómagam a KEK-ben már nem játszottam, de a nemzetközi szereplést lehetővé tevő Magyar Kupa-sorozatban igen – nagy meccseket vívtunk!

 

