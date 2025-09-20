Haladás: jöhet a második győzelem!

A legutóbbi fordulóban, Balatonfüreden megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Haladás, a vasiak megérdemelten nyertek 2-0-ra. A zöld-fehérek egy-egy győzelemmel és döntetlennel, öt vereséggel, négy ponttal az utolsó előtti helyen állnak a tabellán. Ami a vasárnapi ellenfelet, a Komáromot illeti, a szombathelyieknek kellemes emlékeik lehetnek róluk, hiszen a 2024/25-ös bajnokságban az utolsó fordulóban egy 1-1-es döntetlennel éppen Komáromban biztosítottűk be harmadosztályú tagságukat. A Komárom most két-két győzelemmel és döntetlennel és három vereséggel a középmezőnyben, a 10. helyen tanyázik – tíz pontot gyűjtött. A komáromi gárda a legutóbbi fordulóban odahaza 1-0-ra verte az Újpest II. együttesét, míg előtte 4-2-re nyert Budaörsön. Horváth Csaba együttese tehét jó formában van, legeredményesebb játékosa a rutinos, 33 éves Batizi-Pócsii Balázs, a csatár három gólnál jár.

Simon Ádám (jobbról), a Haladás megbízott vezetőedzője és Márkus Gábor technikai vezető

Fotó: Cseh Gábor

- Jó lenne egy győzelmi sorozatot kezdeni, a balatonfüredi sikerünk után természetesen hazai pályán a Komárom ellen is nyerni akarunk – mondta Simon Ádám, a Haladás sportigazgatója, megbízott vezetőedzője. - Egy újabb győzelem nagy lökést adna a csapatnak, másrészt úgy lesz értékes a füredi győzelmünk, ha vasárnap Szombathelyen is nyerünk. Nem lesz könnyű mérkőzés, mert a Komárom egy jó csapat. Felesleges kiindulni a tavaszi zárófordulóban lejátszott komáromi meccsünkből, hiszen azóta mindkét csapat kerete átalakult – és egyébként is minden meccs más és más. Vasárnap a Haladás Sportkomplexumban, saját pályánkon, saját szurkolóink előtt játszunk – csak a győzelem elfogadható! Jancsó András eltiltott, Hári Kevin sérült, Papp Máté a korosztályos válogatottal szerepel, Füzi Ákos viszont felépült és ismét a keret tagja lesz.

A Haladás csatára: szeretnénk ismét a drukkerekkel együtt ünnepelni

– A győzelem mindig dob a csapat morálján, most is így történt, de menni kell tovább ezen az úton. – mondta a Haladás csatára, Fehér Dániel a Haladás facebook-oldalán. – Eddig is keményen dolgoztuk az edzéseken, ebben a hosszabb szünetben sem volt másként. A Komárom érkezik vasárnap. Tavaly emlékezetes mérkőzésen játszottunk ellenük idegenben, nem igazán lehet elfelejteni, hiszen rengeteg Haladás-szurkoló kísért el minket, és velük együtt sikerült kiharcolnunk a bennmaradást. De most egyértelműen más a célunk: a Rohonci úton mindenképpen a három pont megszerzése a cél. A Füred elleni siker reméljük ráterelt minket a jó útra, szeretnénk ismét a drukkerekkel együtt ünnepelni. Az ellenféllel nem igazán szoktam foglalkozni, sokkal inkább magunkra, koncentrálok, hogy sikeresen vegyük az adott akadályt. Ha mindenki tudja azt a küzdést, akaratot nyújtani, amit az eddigi mérkőzéseken is beletett, akkor úgy gondolom, hogy győztesen tudunk lejönni vasárnap a pályáról. Nyerni akarunk a Komárom ellen.