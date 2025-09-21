Haladás: kétgólos vereség a Komáromtól

A Haladásból eltiltás miatt Jancsó András, míg sérülés miatt Hári Kevin nem léphetett pályára, Papp Máté pedig a korosztályos válogatottal készül.

A Haladásnak voltak jó periódusai, de a helyzeteivel jobban sáfárkodó Komárom elvitte a három pontot.

Forrás: VN/archív

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, a kezdést követően rögtön magukhoz ragadták az irányítást. Ám a támadásokban általában még elhaltak a tizenhatos előtt. Aztán a 12. percben Juhász bal oldali beadását Bene fejelte előrevetődve kapura 10 méterről, de Ásványi védett. Ezt követően sokáig mezőnyjátékot láthattak a nézők – mindkét oldalon sok rossz passzal. A hazai B-közepet mindez nem nagyon zavarta: megállás nélkül szurkoltak. A 22. percben Horváth Arnold ugratta ki Gajdost, de a kivetődő Asványi az utolsó pillanatban leszedte a csatár lábáról a labdát. A 28. percben Horváth Alex repült ki egy beadásra, de közben a levegőben ütközött Tarjánnal. Utóbbi húzta a rövidebbet, a védőt pár percig ápolni kellett, de végül visszatérhetett a játéktérre. A 39. percben jegyeztük fel az első vendéghelyzetet: jobb oldali akció cégén Szecsődi lőtt középről, 14 méterről, de a labda egy bevetődő szombathelyi védő lábán felpattant, Horváth Alex védett.

Szünet után kiegyenlített játékkal teltek a percek, majd ismét átvette az irányítást a Haladás. A 61. percben a csereként beálló és ezen a meccsen debütáló Pljesovszki Gergő egy csel után 17 méterről, jobbról lőtt, de Ásványi védett. A 65. percben a középen meginduló Dezamits óriási sprint után a jobb oldalon Pljesovszkihoz passzolt, aki 18 méterről, ballal a léc fölé-mellé bombázott. Megélénkült a játék, élvezetesebb lett a meccs, a vasiak megpróbáltak minél gyorsabban eljuttatni a labdát az ellenfél tizenhatosáig. A 78. percben azonban vezetést szerzett a Komárom. Batizi-Pócsi jobb oldali szögletét az egyik vendégjátékos sarokkal tovább pörgette, Csöngei pedig középről, hat méterről a jobb sarokba vágta a labdát (0-1). Az utolsó perceket megnyomta a Haladás, mégis a vendégcsapat szerzett újabb gólt. A 90+2. percben Farkas két szombathelyi játékoson is könnyedén átcselezte magát, majd 15 méterről, balról a hosszú, bal sarokba lőtt (0-2).