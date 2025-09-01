szeptember 1., hétfő

Átigazolás

2 órája

Korábbi csatárát igazolta le a Haladás

Címkék#átigazolás#Gajdos Zsolt#Haladás

A Haladás NB III-as labdarúgócsapata szerződtette a legutóbb Gyirmóton futballozó csatárt, Gajdos Zsoltot.

Pum András

Az 32 éves, ukrán-magyar kettős állampolgár Gajdos Zsolt a Videotonban nevelkedett, majd a Videoton II-ben, Békéscsabán, Csákváron, Szolnokon futballozott – majd 2017 januárjában igazolt az akkor NB I-es Szombathelyi Haladáshoz. - írja a Haladás közösségi oldala. A Haliban fél évet töltött, majd 2017 nyarán Nyíregyházára szerződött, aztán a ZTE-hez igazolt. Ezt követően 2019-ben az NB II-es Szeged Csanád-Grosics Akadémia játékosa lett, itt többször is viselte a csapatkapitányi karszalagot. Meghatározó játékos volt a Tisza-partján, öt és fél idény alatt összesen 173 mérkőzésen 39 gólt szerzett a csatár. 2025 februárjában Gyirmótra igazolt - onnan érkezett most Szombathelyre. Az NB I-ben összesen 5 mérkőzésen szerepelt, míg az NB II-ben az 332 mérkőzésen 82 gólt szerzett, a Magyar Kupában pedig 16 mérkőzésen 8 gólt vágott.

A korábbi szombathelyi támadó, Gajdos Zsolt ismét a Haladásban futballozik
A korábbi szombathelyi támadó, Gajdos Zsolt ismét a Haladásban futballozik
Fotó: VN/Haladás

Haladás: egy évre írt alá a korábbi szombathelyi csatár

A Haladás egy éves szerződést kötött a támadóval.
 

 

