2 órája

Haladás: vereség a nyugati rangadón - videó

Címkék#sport#foci#Haladás

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 9. fordulójában a Haladás 1-0-ra kikapott Sopronban.

Pum András

FC Sopron–Haladás 1-0 (1-0). Sopron, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 500 néző, vezette: Linn.

Haladás: Moharos Leó felső kapufát lőtt.
Fotó: Cseh Gábor

Haladás: 

Horváth Alex – Dezamits, Kozári, Balogh, Tarján (Papp, 68.) – Füzi (Horváth Arnold, 46.),  Szakály (Fábián, 86.), Pljesovszki (Bene, 46.), Juhász (Moharos, 46.)  – Gajdos, Fehér. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerző: Varga O. (35.).

A szombathelyi csapatból Jancsó eltiltás, Hári és Pruska sérülés miatt hiányzott. Utóbbi a meccs előtti utolsó edzésen ráesett a karjára, ezért nem tudott játszani. A Halit mintegy 130 szurkolója kísérte el és buzdította végig.

Mindkét csapat nagy lendülettel vetette magát a játékba, a vendégek voltak a kezdeményezőbbek. Jó iramú volt a játék, de a támadások mindkét oldalon veszélytelenek voltak. Aztán negyedórányi játék után átvette az irányítást a Sopron és egy-két lehetősége is volt – de csak egy lesgólra futotta erejéből. Az iramra továbbra sem lehetett panasz, de sok volt a hiba. A 35. percben Molnár bal oldali beadását Varga Olivér hét méterről egy védővel a nyakán és a kimozduló Horváth mellett a léc alá vágta (1-0). Nem érdemtelenül szerzett vezetést a kapura veszélyesebb Sopron. A félidő hátralévő részében a hazaiak gyorsan, pontosan futballoztak, könnyedén odaértek a vasi kapu elé, újabb gólt is szerezhettek volna.

Szünet után Dezamits jobb oldali beadását Gajdos hét méterről fejelte kapura, de Ferenczi bravúrral védett. Az 54. percben Moharos 20 méteres szabadrúgása a felső kapufáról vágódott fölé. Próbálkozott a szombathelyi csapat, de a soproniak sem csak védekeztek, igyekeztek megszerezni a második gólt. A 70. percben bal oldali beadást Kozári 12 méterről fejelt a bal sarok mellé. Két perc múlva Somogyi 28 méteres bombáját tolta szöglete bravúrral Horváth Alex. Próbálkozott a vendégcsapat, de a tizenhatos elé érve vagy eladták a labdát, vagy a soproni védők szereltek. A 85. percben Bene jobb oldali beadását a hosszún érkező Moharos nyolc méterről nagy helyzetben a kapusba lőtte. Az utolsó perceket nagyon megnyomta a Haladás. Hiába.

Az első félidőben a hazaiak futballoztak jobban, a másodikban a vasiak játéka feljavult, de valamennyi nagy helyzetüket elhibázták. A soproniak győzelme azonban megérdemeltnek mondható.

 

