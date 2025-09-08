Haladás VSE: megvan az első pont!

Futsal: megvan az első Haladás VSE-pont!

Haladás VSE - DEAC 1-1.

Fotó: Unger Tamás

A nyeretlen, sereghajtó Haladás fogadta a két győzelmet, egy döntetlent, egy vereséget maga mögött tudó DEAC-ot – a felsőházi tagságra hajtó debreceni gárda lépett pályára esélyesként.

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Haladás VSE–DEAC 1-1 (0-0). Szombathely, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner, Góbi, Karsai.

HVSE: Gyimesi – Kárász, Mézer, Sodics, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Földvárszki, Nagy Barnabás, Nagy Bálint, Novák, Körmendy, Ötvös. Edző: Sziffer András.

DEAC: Vincze – Faragó, Győri, Tóth A., Szabó J. Csere: Soczó (kapus), Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Lévai, Erdei Sz., Karacs, Urr. Edző: Tihanyi Csaba.

Gólszerzők: Kárász (31.), ill. Mézer (32., öngól).

Hajtós, jó meccset, az utolsó pillanatig kiélezett összecsapást játszottak a felek. Az első félidőben kifejezetten jól futballozott a roppant motiváltnak tűnő házigazda, több komoly helyzetet is kidolgozott –érezhetően meglepte magasabban jegyzett ellenfelét. Igaz Gyimesi két kisbüntetőt is védett az első játékrész hajrájában. Fordulás után már többet birtokolta a labdát a DEAC, fokozta a nyomást, és többször próbálkozott vészkapus játékkal. Egy gyors gólváltás után alakult ki az eredmény – nem talált fogást ellenfelén a DEAC.

– Győzelemmel felérő döntetlent értünk el – összegzett Sziffer András, a HVSE edzője. – Főleg az elmúlt két balul sikerült meccs, két nagy vereség után van óriási jelentősége ennek az egy pontnak. Bebizonyítottuk magunknak, ha csapatként, szervezetten játszunk, ha a szívünket, lelküknek beletesszük a meccsbe – akkor van keresnivalónk. Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával! Ezen az úton kell tovább mennünk – bár a következő fordulóban a Veszprém ellen nehéz dolgunk lesz...