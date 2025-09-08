szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

Haladás VSE: megvan az első pont!

Címkék#futsal#HVSE#Haladás

Az NB I.-es futsalbajnokság 5. fordulójában megszerezte első pontját a Haladás. Haladás VSE: a DEAC gárját érte meglepetés Szombathelyen!

Tóth Gábor
Haladás VSE: megvan az első pont!

Haladás VSE - Gyimesi Máté nagyszerűen védett.

Fotó: Cseh Gábor

Futsal: megvan az első Haladás VSE-pont!

Haladás VSE
Haladás VSE - DEAC 1-1.
Fotó: Unger Tamás

A nyeretlen, sereghajtó Haladás fogadta a két győzelmet, egy döntetlent, egy vereséget maga mögött tudó DEAC-ot – a felsőházi tagságra hajtó debreceni gárda lépett pályára esélyesként.

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Haladás VSE–DEAC 1-1 (0-0). Szombathely, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner, Góbi, Karsai.
HVSE: Gyimesi – Kárász, Mézer, Sodics, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Földvárszki, Nagy Barnabás, Nagy Bálint, Novák, Körmendy, Ötvös. Edző: Sziffer András.
DEAC: Vincze – Faragó, Győri, Tóth A., Szabó J. Csere: Soczó (kapus), Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Lévai, Erdei Sz., Karacs, Urr. Edző: Tihanyi Csaba.
Gólszerzők: Kárász (31.), ill. Mézer (32., öngól).

Hajtós, jó meccset, az utolsó pillanatig kiélezett összecsapást játszottak a felek. Az első félidőben kifejezetten jól futballozott a roppant motiváltnak tűnő házigazda, több komoly helyzetet is kidolgozott –érezhetően meglepte magasabban jegyzett ellenfelét. Igaz Gyimesi két kisbüntetőt is védett az első játékrész hajrájában. Fordulás után már többet birtokolta a labdát a DEAC, fokozta a nyomást, és többször próbálkozott vészkapus játékkal. Egy gyors gólváltás után alakult ki az eredmény – nem talált fogást ellenfelén a DEAC.

– Győzelemmel felérő döntetlent értünk el – összegzett Sziffer András, a HVSE edzője. – Főleg az elmúlt két balul sikerült meccs, két nagy vereség után van óriási jelentősége ennek az egy pontnak. Bebizonyítottuk magunknak, ha csapatként, szervezetten játszunk, ha a szívünket, lelküknek beletesszük a meccsbe – akkor van keresnivalónk. Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával! Ezen az úton kell tovább mennünk – bár a következő fordulóban a Veszprém ellen nehéz dolgunk lesz...

A 6. fordulóban a HVSE csütörtökön (18.30) a címvédő Veszprémet fogadja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu