Haladás VSE: Dróth Zoli gólokkal tért haza - sok-sok fotóval!

Futsal: nem történt meglepetés, a bajnok Veszprémtől kapott ki a sereghajtó Haladás VSE

A Haladás VSE futsalcsapata.

Fotó: Cseh Gábor



A Haladás VSE négy vereség után az előző játéknapon szerezte meg az első pontját (HVSE–DEAC 1-1). A címvédő Veszprém viszont remekül kapta el a rajtot, mind az öt bajnokiját megnyerte, éllovasként érkezett Szombathelyre – többek között a HVSE-volt csapatkapitányát, gólvágóját, Dróth Zoltán is a soraiban tudva, de a kapus Horváth Bendegúz és Hadházi Sándor is futballozott korábban zöld-fehér mezben.

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Haladás VSE–Vehir.hu Futsal Veszprém 1-7 (0-3). Szombathely, 200 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsek, Kondákor, Tóth-Tolnay.

HVSE: Gyimesi – Kárász, ézer, Sodics, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Nagy B., Földvárszki, Kovácsics, Novák, Körmendy, Ötvös. Edző: Sziffer András.

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth B. (kapus), Juhász, Molnár, Horváth B., Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Peric.

Gólszerzők: Körmendy, ill. Thiago (3), Dróth (2), Bognár, Lipl.