Futsal

2 órája

Haladás VSE: Dróth Zoli gólokkal tért haza - sok-sok fotóval!

Címkék#Haladás VSE#Szombathely#Dróth Zoltán

Az NB I.-es futsalbajnokság 6. fordulójában a sereghajtó Haladás VSE az éllovas Veszprémtől kapott ki. Haladás VSE: papírforma vereség.

Vaol.hu
Haladás VSE: Dróth Zoli gólokkal tért haza - sok-sok fotóval!

Haladás VSE - Veszprém futsalmeccs.

Fotó: Cseh Gábor

Futsal: nem történt meglepetés, a bajnok Veszprémtől kapott ki a sereghajtó Haladás VSE

Haladás VSE
A Haladás VSE futsalcsapata.
Fotó: Cseh Gábor


A Haladás VSE négy vereség után az előző játéknapon szerezte meg az első pontját (HVSE–DEAC 1-1). A címvédő Veszprém viszont remekül kapta el a rajtot, mind az öt bajnokiját megnyerte, éllovasként érkezett Szombathelyre – többek között a HVSE-volt csapatkapitányát, gólvágóját, Dróth Zoltán is a soraiban tudva, de a kapus Horváth Bendegúz és Hadházi Sándor is futballozott korábban zöld-fehér mezben.

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Haladás VSE–Vehir.hu Futsal Veszprém 1-7 (0-3). Szombathely, 200 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsek, Kondákor, Tóth-Tolnay.
HVSE: Gyimesi – Kárász, ézer, Sodics, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Nagy B., Földvárszki, Kovácsics, Novák, Körmendy, Ötvös. Edző: Sziffer András.
Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth B. (kapus), Juhász, Molnár, Horváth B., Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Peric.
Gólszerzők: Körmendy, ill. Thiago (3), Dróth (2), Bognár, Lipl.

Haladás VSE–Vehir.hu Futsal Veszprém

Fotók: Cseh Gábor

A Haladás pechjére az esélyesebb Veszprém nem vette félvállról a meccset, így erős tempót diktálva, a kulcsemberek remek, gólerős játékára építve biztosan érvényesítette a papírformát.

– Ellenfelünk két sorral játszott, a Dróth Zolival „fűszerezett” első sorral nem igazán bírtunk, a második veszprémi sornak azonban okoztunk nehézséget – értékelt Sziffer András, a HVSE edzője. – Az első félidő játékéval nagyjából elégedett voltam, sokáig 2-0-n tartottuk a különbséget – a második félidőben aztán fokozatosan elfáradtunk. Védekezésben voltak jó dolgaink, a centerjátékunk, a támadójátékunk viszont nem igazán működött. Egy profi csapat a papírformának megfelelően legyőzte amatőr ellenfelét.

Most hosszabb bajnoki szünet következik, a HVSE majd szeptember 29-én, hétfőn az újonc H.O.P.E. Futsal vendégeként lép pályára Gyömrőn.

 

 

