Futsal

Haladás VSE: Dróth Zoltán hazatér - ellenfélként

Címkék#futsal#HVSE#Haladás#Dróth Zoltán

Az NB I.-es futsalbajnokság 6. fordulójában a sereghajtó Haladás VSE az éllovas Veszprémet fogadja ma 18.30-kor. Haladás VSE: Dróth Zoltán hazatér - ellenfélként.

Tóth Gábor
Haladás VSE: Dróth Zoltán hazatér - ellenfélként

Haladás VSE

Fotó: Cseh Gábor

Haladás VSE: nehéz meccs következik!

Haladás VSE
Haladás VSE: Dróth Zoltán már veszprémi mezben - furcsa látvány.
Fotó: Cseh Gábor

A Haladás VSE négy vereség után az előző játéknapon megszerezte az első pontját: a Debrecent lepte meg alaposan (1-1). A címvédő Veszprém viszont remekül kapta el a rajtot, mind az öt bajnokiját megnyerte, éllovasként érkezik Szombathelyre. A Veszprém annak a Dróth Zoltánnak a góljaira épít, aki nem is olyan régen még a HVSE csapatkapitányként riogatta az ellenfelek kapusait. Érdekesség, hogy a Veszprém Horváth Bendegúz személyében egy volt Haladás-kapus is felvonultat, valamint Hadházi Sándor is futballozott zöld-fehér mezben.

Haladás VSE - Veszprém

-Az előző játéknapon elért döntetlen arra jó volt, hogy fiatal csapatunk elhiggye, van keresnivalónk a mezőnyben, hogy a szervezett, taktikus, harcos futsal, a klasszikus csapatjáték eredményre vezethet - jelezte Sziffer András, a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapatának edzője. - A Veszprém azonban más kategória: a bajnoki címvédő, a veretlen listavezető érkezik hozzánk - tele jó játékosokkal. Dróth Zolit nem kell bemutatni senkinek, minden pillanatban nagy veszélyt jelent a kapura - nehéz lesz védekezni ellenie. De Zoli mellett is volt és jelenlegi válogatottakat, minőségi légiósokat és feltörekvő fiatalokat vonultat fel ellenfelünk. Abban azonban bízhatunk, hogy a Veszprém fáradt lehet, hiszen az előző napokban három meccset is vívott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és sokat utazott. Ha a Veszprém nem lesz csúcsformában, esetleg lebecsül minket, míg mi a tudásunk legjavát nyújtjuk, akkor megnehezíthetjük ellenfelünk dolgát - és nem ártana egy kis szerencse sem.... Azt megígérhetem, hogy mindent el fogunk követni a tisztes helytállás érdekében!

Nehezíti a szombathelyi csapat helyzetét, hogy sérülés, betegség miatt Vincze Bálint, Horváth Mátyás, Nagy Bálint és Homlok Levente is hiányzik.

 

 

