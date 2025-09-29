szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

4 órája

Az újoncnál a Haladás VSE - ma este

Címkék#meccs#Haladás VSE#gárda

Az NB I.-es futsalbajnokság 7. fordulójában a Haladás VSE az újonc H.O.P.E. Futsal vendégeként lép pályára hétfőn, ma 20.30-kor. Haladás: újabb nehéz meccs...

Tóth Gábor

Futsal: újabb nehéz meccs vár a Haladás gárdájára.

Haladás
Haladás: újabb nehéz meccs következik...
Fotó: Cseh Gábor

Az előző hat fordulóban a nehéz napokat élő Haladás VSE mindössze egy pontot szerzett, ezzel utolsó, 12. a tabellán. Míg az újonc H.O.P.E. Futsal már két győzelmet is maga mögött tudhat: a Kecskemét (1-0) és a PTE-PEAC (4-2) ellen nyert hazai pályán. A gyáli alakulat nem kelti tipikus újonc gárda benyomását, hiszen van két légiósa, illetve több rutinos játékost is felvonultat.

Pályán a Haladás

- A bő két hetes válogatott szünetet megpróbáltuk kihasználni, de betegség, munkahelyi elfoglaltság miatt azért akadtak létszámgondok az edzéseken - jelezte Sziffer András, a Haladás VSE edzője. - Nem vitás, hogy ellenfelünk az esélyesebb csapat. Nagyon fizikális futsalt játszik, erőlteti a párharcokat, jó kerettel rendelkezik - és főleg hazai pályán játszik eredményesen. A mi célunk az lesz, hogy megnehezítsük ellenfelünk dolgát, szorosan tartsuk az eredményt - szeretném látni a csapatomon a fejlődést. Tíz mezőnyjátékossal, két kapussal utazunk, Novák Dániel és Homlok Levente hiányzik sérülés miatt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu