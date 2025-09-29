Az újoncnál a Haladás VSE - ma este

Futsal: újabb nehéz meccs vár a Haladás gárdájára.

Fotó: Cseh Gábor

Az előző hat fordulóban a nehéz napokat élő Haladás VSE mindössze egy pontot szerzett, ezzel utolsó, 12. a tabellán. Míg az újonc H.O.P.E. Futsal már két győzelmet is maga mögött tudhat: a Kecskemét (1-0) és a PTE-PEAC (4-2) ellen nyert hazai pályán. A gyáli alakulat nem kelti tipikus újonc gárda benyomását, hiszen van két légiósa, illetve több rutinos játékost is felvonultat.

Pályán a Haladás

- A bő két hetes válogatott szünetet megpróbáltuk kihasználni, de betegség, munkahelyi elfoglaltság miatt azért akadtak létszámgondok az edzéseken - jelezte Sziffer András, a Haladás VSE edzője. - Nem vitás, hogy ellenfelünk az esélyesebb csapat. Nagyon fizikális futsalt játszik, erőlteti a párharcokat, jó kerettel rendelkezik - és főleg hazai pályán játszik eredményesen. A mi célunk az lesz, hogy megnehezítsük ellenfelünk dolgát, szorosan tartsuk az eredményt - szeretném látni a csapatomon a fejlődést. Tíz mezőnyjátékossal, két kapussal utazunk, Novák Dániel és Homlok Levente hiányzik sérülés miatt.