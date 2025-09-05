Haladás VSE: újabb fájó kiütés - ezúttal a Pécs vendégeként.

Haladás VSE

A Haladás három vereséggel kezdte a 2025/2026-os szezont – főleg az utolsó volt fájó, amikor a Nyíregyháza 10-0-ra nyert Szombathelyen. Az újonc pécsi gárda a Nyíregyháza elleni idegenbeli döntetlennel (1-1) kezdett, majd kikapott Veszprémben (0-4), legutóbb pedig Debrecenben (1-5).

Haladás VSE - jegyzőkönyv

PTE-PEAC–Haladás VSE 9-0 (7-0). Pécs, Lauber Dezső sportcsarnok, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Fehérvári, Kakuk, Bacsi.

PTE-PEAC: Wilkesz – Bálint, Molnár, Nospak, Tóth A. Csere: Molnár (kapus), Ábrhám, Szakály, Koronics, Turi, Pedic, Vénosz, Kis, Hajnal. Edző: Élő Tibor.

HVSE: Gyimesi – Rosner, Nagy Bálint, Novák, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Kárász, Nagy Barnabás, Körmendy, Mézer, Ötvös, Sodics. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Tóth A. 2, Pedic 2, Molnár, Nospak, Koronics, Vénosz, Kiss.

A mérkőzés gyorsan eldőlt – a 9. perben már 3-0-ra vezetett a Pécs. Fizikálisan, agresszivitásban, sebességben és technikai tudásban is nagy volt a különbség a felek között. A játék képe, a helyzetek száma alapján az eredmény reális.

– Nehéz egy ilyen vereség után mit mondani – sóhajtott nagyot Sziffer András, a HVSE edzője. – Sajnos nagyon sokat hibáztunk mind védekezésben, mind támadásban, a rutinos, minőségi játékosokat felvonultató ellenfél pedig büntette ezeket a hibákat. Nyomás, letámadás alatt nem tudunk futballozni, elveszítjük a labdát, elbukjuk a párharcokat – így könnyű gólokat engedünk az ellenfélnek. Sajnos hiányzik a rutin, a higgadtság a játékunkból – fiatal a gárda, hiányzik egy-két vezéregyéniség a csapatból. Ellenfelünk gyorsan, már az első félidőben eldöntötte a meccset. A második félidőben már jobban néztünk ki, kiegyenlítettebb volt a játék – de hát ekkor már a Pécsnek nem kellett megszakadnia. Ha keresem a pozitívumokat, akkor azt mondom, hogy a második félidő játékára talán lehet építeni. Illetve egy góllal kevesebbet kaptunk mint az előző bajnokin...