Haladás VSE: az újonc ellen lehet(ne) javítani

Péntek esti futsalmeccs: PTE-PEAC - Haladás VSE

Haladás VSE: Sziffer András vezetőedző.

Fotó: Cseh Gábor

Az NB I.-es futsalbajnokság 4. fordulójában a Haladás VSE az újonc PTE-PEAC vendégeként lép pályára pénteken 19 órakor.

A kényszerből megfiatalított a Haladás nem a legjobban, három vereséggel kezdte a 2025/2026-os szezont – főleg az utolsó vereség volt fájó, amikor a Nyíregyháza 10-0-ra nyert Szombathelyen. Az újonc pécsi gárda a Nyíregyháza elleni idegenbeli döntetlennel (1-1)kezdett, majd kikapott Veszprémben (0-4), legutóbb pedig Debrecenben (1-5).

Haladás VSE - edzői várakozás

– A pécsi gárda minőségben felettünk állt, több jó képességű játékost vonultat fel – jelezte Sziffer András, a HVSE NB I.-es futsalcsapatának edzője. – Ellenfelünk stabilan, keményen védekezik, agresszív labdaszerzésekből indít támadásokat – és olykor centerjátékban is hatékony. Kellemetlen ellenfél. Nem mi lépünk pályára esélyesként, de igyekeztünk felkészülni – ha betartjuk a taktikát, ha szervezetten, csapatként futballozunk, akkor lehet esélyünk egy szoros meccsre. Volner Bence nem igazán járt edzésre az elmúlt hetekben, de Sodics Ádám játéka is kérdéses, Vincze Bálint pedig sérült.