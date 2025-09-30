Haladás VSE: jobb volt az újonc...

Futsal: kikapott az újonctól a Haladás VSE.

Haladás VSE

Fotó: Cseh Gábor

Haladás VSE - jegyzőkönyv

H.O.P.E. Futsal–Haladás VSE 7-1 (1-0). Gyál, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Goneth, Somogyi-Kiss.

H.O.P.E.: Koncsol – Fridrich, Molnár, Vékei, Rajnai. Csere: Bohony (kapus), Ficsör, Németh G., Sas-Urbán, De Oliveira, Rodrigues, Szabó, Fellegi, Boda. Edző: Matyó Máté.

HVSE: Gyimesi – Kárász, Nagy Bálint, Földvárszki, Körmendy. Csere: Rosta (kapus), Rosner, Nagy Barnabás, Ötvös, Sodics, Horváth M., Dobos. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Rodrigues 2, Rajnai 2, Molnár, Vékei, Fellegi, ill. Sodics.

– Az első félidőben még jól tartottuk magunkat, igaz, főleg a védekezésre ügyeltünk, támadásra már nem igazán maradt energia, de ebben a játékrészben azért megnehezítettük esélyesebb ellenfelünk dolgát – összegzett Sziffer András, a HVSE edzője. – A második félidő elején, 2-0-s hátrányunk után fel kellett vállalnuk a nyíltabb játékos, de kimaradtak a helyzeteink – míg az ellenfél ismét betalált. A folytatásban erőltettük a vészlapus játékot, kevés sikerrel, sok hibával, és kaptunk két gólt kisbüntetőből is – a végére fejben szétestünk. A jobb csapat nyert, de ekkora különbség azért nem volt a felek között. Az hozzáállással, a küzdéssel elégedett vagyok.

A következő fordulóban a sereghajtó Haladás VSE hétfőn (18.30) a Berettyóújfalt látja vendégül.



