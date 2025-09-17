Halász Bence: úgy érzem, méltón képviseltem az országot

Az olimpiai ezüstérmes szombathelyi dobó, Halász Bence hangsúlyozta, hogy ha most még nem is teljesen, de tud valamelyest örülni a bronznak, amit óriási dolognak tart. Különösen úgy, hogy 82,69 méterrel élete második legjobb eredményét érte el.

Halász Bence bronzérmet szerzett Tokióban

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Harmadik világbajnoki érmemet nyertem, összességében a hetediket nagy világversenyen, erre szerintem lehet büszkének lenni és az is vagyok. Úgy érzem, méltón képviseltem az országot és amit ígértem, azt meg is csináltam. Azzal pedig nagyon nehéz mit kezdeni, hogy egy ilyen eredmény erre elég – nyilatkozta az MTI-nek Halász Bence.

Németh Zsolt tanítványa azt is elárulta, úgy tudott most folyamatosan 80 méter felett hajítani, hogy nem is igazán „talált bele” jól a dobásokba, még a legnagyobbnál sem. Mindez pedig azt mutatja, hogy kiemelkedő formában volt és sikerült úgy felkészülnie a világbajnokságra, ahogy szerették volna.

– Persze, lehetett volna most olyan, hogy beletalálok egy dobásba, ám nem sikerült. Viszont elindultunk idén egy olyan úton az edzőimmel, aminek az az eredménye, hogy egy évben nem csak egyszer lehet tőlem várni a 80 méter fölötti eredményt, hanem már ott tartok, hogy egy világbajnoki döntőbe a rontott kísérleteim is mind nyolcvan felett voltak – jelezte a szombathelyi Dobó SE sportolója.

A versennyel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a riválisok nagy dobásai nem zavarták meg, sőt minden nagy eredményükre nézve az volt benne, hogy ő is tud annyit.

Halász Bence: kis szerencsével meglehetett volna...

- Én tudtam annyit ma, és egy kis szerencsével meglehetett volna - mondta Halász Bence, aki a 2019-es dohai és a 2023-as budapesti világbajnokság után nyert ismét vb-bronzérmet.