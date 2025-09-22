szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: meccsek kedden és szerdán

A 3. forduló mérkőzéseivel folytatódik a vasi labdarúgó kupasorozat. Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: meccsek kedden és szerdán, de marad mérkőzés jövő hétre is.

A 3. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa.

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa
Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa
Fotó: Gémes Sándor / Forrás: Délmagyar

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: menetrend

  • Kedd: Kőszeg (II.)–Egyházasrádóc (II) 18.15, Haladás (I.)–Körmendi FC (I.) 19.30.
  • Szerda, 16.00: Nemeskolta (III.)–Felsőcsatár (II.), Király (I.)–Vép (I.), Kemenesalja (II.)–Újperint (II.), Körmend VSE (II.)–Telekes (II.), Szarvaskend (I.)–Csepreg (I.). 17.00: Uraiújfalu (II.)–Lukácsháza (I.), Vasvár (III.)–Bozsok (II.). 
  • Október 1., szerda, 16.00: Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.). 16.30: Mersevát (III.)–Sárvár (I.). 18.00:  Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.).

A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább, ha pedig azonos osztályban játszó ellenfelek ikszelnek, akkor egyből 11-esek következnek.

 

 

