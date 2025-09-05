Ökölvívó világbajnokság: itt nézheted élőben Hámori Luca bokszmeccsét!

A napokban Anglia, Liverpool ad otthont World Boxing ökölvívó világbajnokságnak - 68 ország 554 (329 férfi és 225 nő, köztük kilenc, illetve hét magyar - öklözője lép szorítóba szeptember 14-ig. A magyar válogatott oszlopos tagja a kőszegi Hámori Luca, aki már a BVSC-Zugló színeiben harcol.

Hámori Luca

Fotó: NS/Török Attila

Hámori Luca - és az ellenfelek

A gép sorsolást természetesen már megtartották, és az olimpiai ötödik helyezett, sokszoros magyar bajnok Hámori Luca (65 kg)nem igazán volt szerencsés, a kazah Aida Abikejeva személyében például rögtön az első körben kőkemény ellenfelet kapott - de a dobogóig a 69 kg-ban olimpiai bajnok török Busenaz Sürmeneli is az útjába kerülhet...

Hámori és Abikejeva mérkőzésén a legjobb 16 közé jutás lesz a tét.

"Már nagyon vártam a vb-t. Nagyon jó formában érzem magam, napról napra jobb formában és úgy érzem, az elvégzett munkának meglesz az eredménye!" - jelentette ki az utazás előtt Hámori, aki egyértelműen az egyik legnagyobb esélyese a válogatottnak, és nem is titkolta, hogy éremmel szeretne hazatérni Angliából.

Összesen tehát 16 magyar sportoló utazik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új ökölvívó világszövetség, a World Boxing (WB) első világbajnokságára. A magyar válogatottban Hámori kívül egyedül Lakotár Hanna, a kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány bunyósa képviseli a vasi színeket.