Fájóan gyorsan véget ért a világbajnokság Hámori Luca számára...

Az olimpiai ötödik Hámori Luca pontozással kikapott kazah riválisától - így kiesett a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon.

Fotó: Tumbász Hédi - archív

Az Európa Játékok-bronzérmes, olimpiai ötödik helyezett, sokszoros magyar bajnok kőszegi öklözőnek nem volt szerencséje a sorsoláson, mivel már a 16 közé jutásért a 65 kilogrammos súlycsoport egyik klasszisa, az idei IBA-világbajnokságon 63 kg-ban aranyérmes Aida Abikejeva ellen kellett ringbe lépnie.

Hámori Luca - most nem sikerült...

A kőszegi bunyós, a BVSC öklözője bevallottan éremért utazott Liverpoolba, ahol - a magyar szövetség tájékoztatása szerint - remekül kezdett. Az első menetben összeszedetten és pontosan bokszolt, egyértelműen irányította a meccset, így három perc után minden pontozónál ő állt jobban. A második menetben nagyobb sebességre kapcsolt a kazah, Hámori Luca pedig a menet közepén váratlanul szétesett, amiért komoly árat fizetett, ugyanis a mérkőzésvezető szabálytalanságért intette, az egypontos levonás miatt pedig az utolsó menet előtt már Abikejeva vezetett mind az öt bírónál. A záró három percben Hámorinak menni kellett előre és ő végig is robotolta a szakaszt, az ütésváltásokban mindkét fél adott és kapott is, végül azonban ebben a periódusban megint az előnyét rutinosan őrző kazahot látták jobbnak a pontozók - akik valamennyien 29-27-re Abikejevának adták a mérkőzést.