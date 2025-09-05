szeptember 5., péntek

Ökölvívás

Fájóan gyorsan véget ért a világbajnokság Hámori Luca számára...

#Hámori Luca#világbajnokság#boksz

Hámori Luca (65 kg) rögtön az első meccsén vereséget szenvedett a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon. Hámori Luca a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésen a kazah Aida Abikejevától kapott ki.

Tóth Gábor
Fájóan gyorsan véget ért a világbajnokság Hámori Luca számára...

Hámori Luca

Fotó: Dömötör Csaba

Az olimpiai ötödik Hámori Luca pontozással kikapott kazah riválisától - így kiesett a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon.

Hámori Luca
Hámori Luca
Fotó: Tumbász Hédi - archív

Az Európa Játékok-bronzérmes, olimpiai ötödik helyezett, sokszoros magyar bajnok kőszegi öklözőnek nem volt szerencséje a sorsoláson, mivel már a 16 közé jutásért a 65 kilogrammos súlycsoport egyik klasszisa, az idei IBA-világbajnokságon 63 kg-ban aranyérmes Aida Abikejeva ellen kellett ringbe lépnie.

Hámori Luca - most nem sikerült...

A kőszegi bunyós, a BVSC öklözője bevallottan éremért utazott Liverpoolba, ahol - a magyar szövetség tájékoztatása szerint - remekül kezdett. Az első menetben összeszedetten és pontosan bokszolt, egyértelműen irányította a meccset, így három perc után minden pontozónál ő állt jobban. A második menetben nagyobb sebességre kapcsolt a kazah, Hámori Luca pedig a menet közepén váratlanul szétesett, amiért komoly árat fizetett, ugyanis a mérkőzésvezető szabálytalanságért intette, az egypontos levonás miatt pedig az utolsó menet előtt már Abikejeva vezetett mind az öt bírónál. A záró három percben Hámorinak menni kellett előre és ő végig is robotolta a szakaszt, az ütésváltásokban mindkét fél adott és kapott is, végül azonban ebben a periódusban megint az előnyét rutinosan őrző kazahot látták jobbnak a pontozók - akik valamennyien 29-27-re Abikejevának adták a mérkőzést.

Hámori Luca számára ezze be is fejeződött a világbajnokság.

 

 

