42. História Futás: eredmények

A hagyomány folytatódott: História Futás Kőszegen!

História Futás

Fotó: VN/Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház

Idén is lelkes sportbarátok munkája révén valósulhat meg a futóverseny – a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi hátterével. Először a fiatalok versenyeztek (6-18 évesek) a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően – 494-en álltak rajthoz. Majd következett az 1532 méteres utcai tömegverseny, amelyen bármilyen korosztályú hobbifutó részt vehetett, 350-en gutottak. Végül a 9000 méteres táv zárta a versenyt – 69 egyéni induló mellett 15 háromfős csapat is nevezett.

História Futás - eredmények