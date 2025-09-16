1 órája
42. História Futás: eredmények
Az elmúlt hétvégén már a 42. alkalommal rendezték meg az 1532. évi ostrom emlékére a História Futást – több távon, több korcsoportban versenyeztek a futók. História futás: eredmények.
A hagyomány folytatódott: História Futás Kőszegen!
Idén is lelkes sportbarátok munkája révén valósulhat meg a futóverseny – a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi hátterével. Először a fiatalok versenyeztek (6-18 évesek) a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően – 494-en álltak rajthoz. Majd következett az 1532 méteres utcai tömegverseny, amelyen bármilyen korosztályú hobbifutó részt vehetett, 350-en gutottak. Végül a 9000 méteres táv zárta a versenyt – 69 egyéni induló mellett 15 háromfős csapat is nevezett.
História Futás - eredmények
- Tömegverseny, 1532 m, női: 1. Palkó Diána 5:58:00, 2. László Csenge 6:32:00, 3. Maráz-Láng Lilla 6:36:00. Férfi: 1. Szűcs Viktor 4:55:00, 2. Szabó Gábor 5:04:00, 3. Kumánovich Kristóf 5:10:00.
- II. kategória, ovisok, lány: 1. Szabó Bíborka (Maros), 2. Héjj Angéla (Árpád-házi), 3. Vető-Freyler Mira (Központi). Fiú: 1. Hódosi Simon (Felsővárosi), 2. Möbius Erik (Weöres), 3. Domján Patrik (Újvárosi). I. korcsoport, lány: 1. Hani Zsófia (Reményik), 2. Szabó Szonja Szófia (Bolyai), 3. Vlasits Nóra (Balog). Fiú: 1. Alasz Botond (Árpád-házi), 2. Pungor Sebastian (Léka), 3. Szabó zsombor (Balog). II. korcsoport, lány: 1. Bozzay Zsófia (Árpád-házi), 2. Mészáros Míra (Árpád-házi), 3. Lintner Ivett (Árpád-házi). Fiú: 1. Ruzsics Márk (Balog), 2. Szabó Marcell (Balog), 3. Tátrai Ádám (Bersek). III. korcsoport, lány: 1. Őri Anna (Árpád-házi), 2. Lintner Zsófia (Árpád-házi), 3. Kovács Sarah (Balog). Fiú: 1. Gurisatti Ádám (Árpád-házi), 2. Tislerics Mihály (Árpád-házi), 3. Horváth Noel (Árpád-házi). IV. korcsoport, lány: Kovács Patrícia (Bersek), 2. Perger Léna (Árpád-házi), 3. László Csenge (Árpád-házi). Fiú: 1. Kovács Levente (JMG), 2. Dán Ábel (Árpád-házi), 3. Ruisz Benedek (EGYMI). V. korcsoport, lány: 1. Hóbor Enikő (Árpád-házi), 2. Ürmös Panka (Árpád-házi), 3. Kumánovich Kinga (JMG). Fiú: 1. Gurisatti Péter (JMG), 2. Horváth Máté (JMG), 3. Varga Zénó Szilárd (JMG). VI. korcsoport, lány: Polgár Száva Adél (JMG), 2. Lakics Ketrin Mária (Evangélikus), 3. Horváth Rebeka (JMG). Fiú: 1. Hóbor Álmos (Árpád-házi), 2. Lamp Kornél (Evangélikus), 3. Kozma Patrik Csaba (Evangélikus).
- III. kategória, 9 km, I. korcsoport, női: 1. Kulcsár Amira Zsóka (Kőszegi Triatlon) 35:19:00, 2. Jelencsics Alíz (Kőszegi Triatlon) 43:25:00, 3. Makó Anna (Székesfehérvár) 55:19:00. Férfi: 1. Kis-Soós Hunor (Sopron) 29:19:11, 2. Hóbor Lehel (Kőszegi Triatlon) 30:44:34, 3. Laki Barnabás (Kőszegi Triatlon) 35:15:95. II. korcsoport, női: 1. Medvegy Nóra (Kőszegi Triatlon) 37:26:00, 2. Hökkönné Kranauer Kitti (Kőszeg) 40:04:00, 3. Károlyi Bianka (Bécs) 48:55:00. Férfi: 1. Kovács Attila (SZoESE) 33:06:32, 2. Ábrahám Gergely (Kőszeg) 34:11:16, 3. Gorza István (Táplánszentkereszt) 35:58:28. III. korcsoport, női: 1. Csatári-Vágvölgyi Gabriella (Major Team) 40:47:00, 2. Dési Mariann (Budapest) 44:10:00, 3. Gábriel Tímea (Szombathely) 45:40:00. Férfi: 1. Horváth György (SzoESE) 29:17:00, 2. Möbius Márk (Szombathely) 35:07:35, 3. Petrovics Ádám (Bády Fittness) 36:49:52. IV. korcsoport, női: 1. 1. Vágvölgyi Irén (Szombathely) 56:50:00. Férfi: 1. Somogyi Gábor (Synergy Szentgotthárd) 35:41:37, 2. Koczka Tibor (Szombathelyi Futóklub) 42:16:00, 3. Weidl Tamás (Legjobb sofőrök) 42:34:00.
Abszolút, női: 1. Kulcsár Amira Zsóka (Kőszegi Triatlon) 35:19:00, 2. Medvegy Nóra (Kőszegi Triatlon) 37:26:00, 3. Hökkönné Kranauer Kitti (Kőszeg) 40:04:00. Férfi: 1. Horváth György (SzoESE) 29:17:00, 2. Kis-Soós Hunor (Sopron) 29:19:11, 3. Hóbor Lehel (Kőszegi Triatlon) 30:44:34.
- Váltófutás: 1. Históriabetyárok (Gurisatti Péter, Hóbor Álmos, Kovács Levente) Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 31:46:00, 2. Kőszegi Atlétika (Kundák Péter, Pásti Balázs, Fodor Botond) 36:19:00, 3. Fürge Gyíkok (Róth Ármin, Tornai Ábel, Pusztai Dániel) Kőszegi Birkózó Egyesület 37:40:00.
A Stettner-díj nyertese: Hóbor Lehel (Kőszegi Triatlon és Úszó Klub).