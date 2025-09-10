Vasárnap História Futás - lehet nevezni!

42. História Futás: vasárnap 15 órakor kezdődik az 1532 méteres tömegverseny, 15.30-kor pedig a 9000 méteres erőpróba.

História Futás

Forrás: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház

História Futás

Idén már 42. alkalommal rendezik meg az 1532. évi ostrom emlékére - most 493. évforduló alkalmából - a História Futást. A versenyt az Expressz Üdülőközpont munkatársai hívták életre Tompa István ötlete és elnevezése alapján még 1984-ben - amely a mai napig lelkes sportbarátok munkája révén, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi hátterével valósulhat meg

A korosztályos futásokkal kezdődik a verseny (6 évestől a 18 évesig indulhatnak versenyzők a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően), 13.15-kor az első, 14.30-kor az utolsó futammal - különböző távokat (300, 500, 1250 és 2500 m) futnak a nevezők.

Majd 15 órától következik 1532 méteres utcai tömegverseny, amelyen bármilyen korosztályú hobbifutó részt vehet. Végül 15.30-kor indul a 9000 méteres utcai futóverseny, melyen a hazai és nemzetközi mezőny ismert versenyzői mellett indul(hat)nak amatőr versenyzők is.

Nevezni a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház irodájában lehet, illetve e-mailben a [email protected] email-címen - a nevezésről bővebb információ a www.koszeg.hu oldalon található.