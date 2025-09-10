szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kőszeg

1 órája

Vasárnap História Futás - lehet nevezni!

Címkék#sport#futás#verseny

Vasárnap már 42. alkalommal rednezik meg az 1532. évi kőszegi ostrom emlékére létrejött futóversenyt. História Futás: több korcsoport, több táv!

Vaol.hu

42. História Futás: vasárnap 15 órakor kezdődik az 1532 méteres tömegverseny, 15.30-kor pedig a 9000 méteres erőpróba.

História Futás
História Futás
Forrás: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház

História Futás

Idén már 42. alkalommal rendezik meg az 1532. évi ostrom emlékére - most  493. évforduló alkalmából - a História Futást. A versenyt az Expressz Üdülőközpont munkatársai hívták életre Tompa István ötlete és elnevezése alapján még 1984-ben - amely a mai napig lelkes sportbarátok munkája révén, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi hátterével valósulhat meg 

A korosztályos futásokkal kezdődik a verseny (6 évestől a 18 évesig indulhatnak versenyzők a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően), 13.15-kor az első, 14.30-kor az utolsó futammal - különböző távokat (300, 500, 1250 és 2500 m) futnak a nevezők.

Majd 15 órától következik 1532 méteres utcai tömegverseny, amelyen bármilyen korosztályú hobbifutó részt vehet.

Végül 15.30-kor indul a 9000 méteres utcai futóverseny, melyen a hazai és nemzetközi mezőny ismert versenyzői mellett indul(hat)nak amatőr versenyzők is.

Nevezni a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház irodájában lehet, illetve e-mailben a [email protected] email-címen - a nevezésről bővebb információ a www.koszeg.hu oldalon található.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu