Illés Akadémia: két nap alatt 14 meccs - és ezüstérem

Az Abért Dávid, Hegedűs Zsolt Soma, Major Levente, Markó Hunor, Mersich Máté, Mihályfi Milán, Nagy Levente, Németh Bercel, Németh Olivér Ákos, Pungor Dominik, Szárnyas Marcell János összeállítású kerettel utazott el Csehországba az Illés Akadémia korosztályos gárdája. A hagyományos Visegrad Cup U10-es nemzetközi utánpótlástornán szerepeltek Dvorschák Gábor tanítványai.

Az Illés Akadémia ezüstérmes csapata

Fotó: VN/Illés Akadémia

A szombathelyiek az első napon 58 gólt szereztek, s csak hetet kaptak. A vasiak eredményei: JT Racibórz (Lengyelország)–Illés Akadémia 0-11, Zavazna Poruba (Szlovákia)–Illés Akadémia 1-2, Illés Akadémia–Geiksa Katowice (Lengyelország) 1-1, SFC Opava (Csehország)–Illés Akadémia 0-4, Illés Akadémia–Pod­brezová (Szlovákia) 3-2, Hluín (Csehország)–Illés Akadémia 0-9, Illés Akadémia–Mesto Albrechtice 7-1, SK Hranice (Csehország)–Illés Akadémia 1-13, Illés Akadémia–Huragan Wroclaw (Lengyelország) 8-1.

Az első nap után a szombathelyiek az élmezőnyben álltak 25 ponttal. Vasárnap öt meccs szerepelt a programban, itt 28-szor találtak az ellenfelek kapujába, és ötször kikaptak.

Eredmények: Sleza Wroclaw (Lengyelország)–Illés Akadémia 1-6, Stal Srubiarna Zywiec (Lengyelország)–Illés Aka­démia 0-11, Illés Akadémia–Liptovsky Mikulas (Szlovákia) 7-0, Illés Akadémia–Sigma Olomuc (Csehország) 2-2, TJ Komorany (Csehország)–Illés Akadémia 3-2. A 37 pontot szerző Illés Akadémia a második helyen zárta a nemzetközi tornát. A szakemberek a legjobb játékosnak Pungor Dominikot (Illés Akadémia) választották.

Elégedett az Illés Akadémia edzője

– A két nap során játékosaink fantasztikus mezőnymunkát végeztek, és szinte folyamatos mezőnyfölényben futballoztak. Kreatív támadásokat, látványos gólokat láthattunk, és a csapat igazi egységként működött: jó döntések és szép megoldások jellemezték a játékot. A mérleg önmagáért beszél: 11 győzelem és két döntetlen után következett az utolsó mérkőzés, ahol a begyűjthető három ponttal az élen végezhettünk volna – így valóban a kezünkben volt a sorsunk. Hűek maradtunk a játékstílusunkhoz, ám a találkozó elején bekapott gól kissé megnehezítette a helyzetünket. Bár becsülettel próbálkoztunk, a nagy áttörést jelentő találat ezúttal elmaradt. A hajrában hatalmas szívvel küzdöttünk, de a fordítás nem sikerült, így végül a szépen csillogó ezüst­érem került a nyakunkba. Mindezek ellenére büszkék lehetünk a teljesítményünkre – nemcsak az eredmények miatt, hanem azért is, mert edzőkollégáktól és a szervezőktől egyaránt folyamatos elismerést kaptunk a játékunkra, a csapat szellemére, hozzáállására és kreativitására. Ez az igazi öröm számomra – mondta Dvorschák Gábor, a vasiak edzője.

