44 perce
Ír-magyar: bosszankodnak a mieink a döntetlen után - Varga Barnabás is nyilatkozott
A világbajnoki selejtező-sorozat első fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként játszott 2-2-es döntetlen még szombaton este. Ír-magyar: bosszús nyilatkozatok a meccs után.
Ír-magyar: a magyar lbdarúgó-válogatott kezdőcsapata.
Fotó: VN/MLSZ
Ír-magyar: majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel kezdte Írország vendégeként a 2026-os világbajnoki selejtező-sorozatot.
Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai nagyszerűen kezdték a mérkőzés, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Térfélcserét követően viszont hamar szépítettek a hazaiak - a gól érdekes körülmények között esett... -, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került. Ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Írország egyenlített.
Ír-magyar - Rossi csalódott
- – Csalódott vagyok, az eredmény miatt – nyilatkozta az M4 Sport kamerái előtt Marco Rossi szövetségi kapitány. – Az első huszonöt percben mi domináltunk, utána jól lassítottuk a játékot. A második játékrészben azonban a játékvezető úgy döntött, hogy nem labdarúgó-mérkőzést vezet a továbbiakban, hanem birkózómeccset. Az első ír gól előtt számomra egyértelmű, hogy lekönyökölték Varga Barnabást. Aztán jött a kiállítás. A második félidőre egészen más képe lett a meccsnek, az írek ívelgettek, magas labdákkal operáltak, hatalmas nyomást helyeztek ránk, védekezni kellett, de a küzdéssel elégedett vagyok. Az első félidő jó volt, a másodikban nagyszerűen harcoltunk, emiatt nem panaszkodhatom.
- Marco Rossi a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján sem titkolta csalódottságát: – Nem vagyunk boldogok az eredménnyel, különböző képet mutattak a mérkőzés egyes részei. A fiúk az elejétől a végéig harcoltak, az első huszonöt percben jól teljesítettünk és utána is jól folytattuk, nem kockáztattunk, nem hagytuk helyet az ellenfélnek. Elégedett voltam az első félidővel, jó döntéseket hoztunk, aztán végigküzdöttük a második félidőt, ennél többet nem is kérhetek a fiúktól. Előre kell néznünk, van még öt meccsünk a csoportban, egyik nehezebb, mint a másik, kedden komoly kihívás vár ránk a portugálok ellen, megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Láttuk, hogy a portugál válogatott milyen könnyen nyert az örmények ellen, más szintet képviselnek, de a szurkolóink is azt várják tőlünk, hogy odategyük magunkat azon a mérkőzésen is – nyilatkozta Marco Rossi, mér a keddi portugálok elleni hazai összecsapásra is utalva.
- A Magyar Távirati Iroda (MTI) is hosszan idézi Marco Rossi nyilatkozatát: - Ebben a pillanatban csalódottak vagyunk, hogy az utolsó pillanatban nem sikerült megőrizni az előnyünket, még ha a második félidőben hatalmas nyomást is helyeztek ránk az írek. A mérkőzést egészében kell vizsgálni, márpedig az elsőben nagyon jól kezdtünk, 2-0 után pedig lassítottuk a játékot, az ellenfél nem is tudott semmi különöset csinálni" - kezdte értékelését az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető. "Aztán a bíró talán azt gondolta, labdarúgás helyett birkózásról van szó, de nem volt egyenlő a bánásmód. Negyven percet emberhátrányban játszani nehéz, akkor már védekezni kellett, de elégedett vagyok, ahogy a játékosok küzdöttek, mert a második játékrészben oroszlánként harcoltak.
- Az MTI tudósításában jelzi, hogy a szakember két konkrét esetet rótt fel a német Harm Osmers játékvezetőnek. Szerinte az írek szépítő találatánál Nathan Michael Collins nem engedte felugrani Varga Barnabást, azaz szabálytalan körülmények között esett a gól. Rossi még azt kifogásolta, hogy a kiállítás előtt tisztán szabálytalankodtak Sallai Rolanddal szemben, amit nem fújtak le, ezért a bírónak ugyan úgy tűnhetett, hogy a Galatasaray futballistája frusztrációja miatt lépett oda az ír játékosnak, ugyanakkor nem lépett a rivális lábára, így a sárga is elég lehetett volna. Rossi megjegyezte, nem lesz könnyű pótolni az eltiltott játékosát, mert bár vannak jó futballisták a magyar keretben, de egyértelműen Sallai a legjobb támadója Varga mellett.
Ír-magyar - a játékosok is csalódottak
- A legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba az írekkel szemben, ez ugyan sikerült, de azok után, hogy 2-0-ra vezettünk, most nagyon csalódottak vagyunk. Úgy érezzük, ez egy óriási kihagyott lehetőség volt - mondta Dibusz Dénes az M4 Sportnak. A ferencvárosi kapus kiemelte, hogy amíg az elmúlt egy évben problémájuk volt a helyzetkihasználással, addig ezen a meccsen az első két lehetőségükből sikerült betalálniuk, ami egyrészt önbizalmat adott a csapatnak, másrészt így olyan futballt tudtak játszani, ami jobban fekszik nekik. "Teljesen kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, zártan védekeztünk, mindenki fegyelmezetten tette a dolgát. Az első félidőben nem is igazán volt lehetősége a riválisnak. A második félidőt viszont nem kezdtük jól, a kiállítás után pedig gyakorlatilag végig a kapunk elé szorultunk. Igyekeztük megtartani az előnyünket, sajnos a végén nem sikerült" - értékelt az FTC kapusa.
A csapatkapitány Szoboszlai Dominik is arról beszélt, hogy a meccs előtt aláírta volna a pontosztozkodást, most mégsem tud örülni neki, mert így, hogy 15 perc után 2–0-ra vezettek, ez nagyon fájó. Azt viszont nagyon fontosnak tartotta, hogy ismét megmutatták, tudnak küzdeni, csapatként mozogni, továbbá az első félidőben azt is, hogy milyen játékra képesek. - Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni, bármi is történt. Viszont Sallait annyiban meg kell védenem, hogy szándékosan soha nem ártana senkinek. Szerintem most sem akart. Viszont ha ez piros lap, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az írek első gólját is - mondta a Galatasaray futballistájának kiállításáról Szoboszlai arra is utalva, hogy a hazaiak szépítő gólját szabálytalanság előzte meg.
A gólszerző Varga Barnabás azt hangsúlyozta, fontos volt a jó kezdés, szerinte az első félidőben megérdemelt volt a kétgólos magyar vezetés. - A szünetben arról beszéltünk, hogy ugyanezt kell folytatni, de gyorsan kaptunk egy gólt, ami nem jött jól. Egyébként azt gondolom, szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem tudunk mit csinálni. Nyilván utána Sallai piros lapja sem kellett volna. Feleslegesnek éreztem, de ez egy pillanatnyi rossz reakció volt - értékelt a Ferencváros szentpéterfai csatára, aki kiemelte a csapat küzdőszellemét.
A csoport másik mérkőzésén Portugália 5-0-ra nyert Örményország vendégeként (gólszerzők: Cristiano Ronaldo 2, Joao Felix 2, Cancelo).
Kedden Örményország–Írország (18.00) és Magyarország–Portugália (20.45) mérkőzésekkel folytatódik a vb-selejtező az F csoportban.
.