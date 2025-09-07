Ír-magyar: bosszankodnak a mieink a döntetlen után - Varga Barnabás is nyilatkozott

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik is arról beszélt, hogy a meccs előtt aláírta volna a pontosztozkodást, most mégsem tud örülni neki, mert így, hogy 15 perc után 2–0-ra vezettek, ez nagyon fájó. Azt viszont nagyon fontosnak tartotta, hogy ismét megmutatták, tudnak küzdeni, csapatként mozogni, továbbá az első félidőben azt is, hogy milyen játékra képesek. - Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni, bármi is történt. Viszont Sallait annyiban meg kell védenem, hogy szándékosan soha nem ártana senkinek. Szerintem most sem akart. Viszont ha ez piros lap, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az írek első gólját is - mondta a Galatasaray futballistájának kiállításáról Szoboszlai arra is utalva, hogy a hazaiak szépítő gólját szabálytalanság előzte meg.

A gólszerző Varga Barnabás azt hangsúlyozta, fontos volt a jó kezdés, szerinte az első félidőben megérdemelt volt a kétgólos magyar vezetés. - A szünetben arról beszéltünk, hogy ugyanezt kell folytatni, de gyorsan kaptunk egy gólt, ami nem jött jól. Egyébként azt gondolom, szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem tudunk mit csinálni. Nyilván utána Sallai piros lapja sem kellett volna. Feleslegesnek éreztem, de ez egy pillanatnyi rossz reakció volt - értékelt a Ferencváros szentpéterfai csatára, aki kiemelte a csapat küzdőszellemét.

A csoport másik mérkőzésén Portugália 5-0-ra nyert Örményország vendégeként (gólszerzők: Cristiano Ronaldo 2, Joao Felix 2, Cancelo). Kedden Örményország–Írország (18.00) és Magyarország–Portugália (20.45) mérkőzésekkel folytatódik a vb-selejtező az F csoportban.

.