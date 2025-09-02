szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Mr. Ormond, Bronson seriff elment - meghalt Joe Bugner (Kreul József) Bud Spencer nagy ellenfele, és barátja

Címkék#Bud Spencer#Aranyeső Yuccában#Joe Bugner#film#seriff

Hetvenöt éves korában elhunyt a magyar származású Joe Bugner, korábbi nehézsúlyú profi ökölvívó-bajnok, a Bud Spencer-fimek fontos szereplője. Joe Bugner: Medve, Bronson seriff, Mr. Ormond - egy legenda távozott.

Vaol.hu
Mr. Ormond, Bronson seriff elment - meghalt Joe Bugner (Kreul József) Bud Spencer nagy ellenfele, és barátja

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: ALEX CINEMATOGRAFICA/Archives du 7eme Art

Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született 1950. március 13-án. Az 1956-os forradalom leverése után emigráltak édesanyjával az Egyesült Királyságba - később élet az Amerikai Egyesület Államokban, majd Ausztráliában telepedett le.

Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született
Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született
Fotó: PA / Northfoto / Forrás: Metropol

Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született

Hatalmas termetére, nagy erejére korán felfigyeltek, profi ökölvívóként 1971-ben már nehézsúlyú Európa-, Brit-, valamint Nemzetközösségi bajnok, miután legyőzi a legendás Henry Coopert. Később olyan hírességekkel is összecsapott, mint Muhammad Ali vagy Joe Frazier - velük azonban már nem bírt. Igaz, azon kevesek közé tartozott, aki kétszer is megmérkőzött Alival, és mindkétszer végigjátszották a meccset. James "Csonttörő" Smith legyőzésével nyerte el a WBF nehézsúlyú világbajnoki övet. Korának legjobb ökölvívói között tarották számon. Negyvenöt évesen ausztrál bajnok lett nehézsúlyban úgy, hogy előtte nyolc évig nem bokszolt. Az utolsó mérkőzést 1999-ben vívta - aztán váratlanul a szórakoztató iparra váltott (sokak, sokunk szerencséjére, örömére!).

Ökölvívó-karrierje után ugyanis a filmezésbe is belekóstolt, méghozzá egyből a Magyarországon a mai napig példátlan népszerűségnek örvendő Bud Spencer oldalán. Az „Akit buldózernek hívtak" című alkotásban a főszereplő mellett harcolt a sorsdöntő amerikaifoci-meccsen. És a Medve bizony állta Buldózer a pofonjait. Az 1978-as produkciót követően még három filmben szerepelt Bud Spencer oldalán - hol mellette, hol éppen vele verekedve.

Én a vízilovakkal vagyok (1979), Seriff az égből (1979), Akit buldózernek hívtak (1978), Aranyeső Yuccában (1981) - négy olyan film, amit Joe Bugnert hallhatatlanná tette a Bud Spencer-Terence Hill rajongói közösségben. Márpedig hazánkban akadnak szép számmal olyanok, akik a mai napig rajonganak a "Mesterek" filmjeiért - még a rosszfiúkért is. Én a vízilovakkal vagyok Mr. Ormondja nagyszerű ebéddel látta vendégül Bud Spencert és Terence Hill, vagyis Tomot és Slimet - a csontot ugyanúgy el tudta törni, mint Spencer/Tom. De az Aranyeső Yuccában nagy zábálós jelente is klasszikussá érett - becsületére legyen mondva, Bronson seriff sokáig tartotta a lépést Dokival...

A HVG 2014-ben készített egy interjút Joe Bugnerrel, ahol a magyar sportoló-színész Bud Spencerre is kitért:

- Bud Spencer és én országos cimborák voltunk, a színészet mellett a sport is összekötött minket. "Big Bud" olimpiai úszó volt, én meg világbajnok bokszoló. A legjobb verekedős jeleneteim vele voltak, aztán mindig összeültünk egy jót vacsorázni is - fogalmazott.

Joe Bugner színes, mozgalmas, teljes életet élt: Muhammad Alival bunyózott, Frank Sinatrával bulizott Vegasban, Tom Jones volt az esküvői tanúja. A régi idők nagy szereplője lépett ki a ringből, lépett le a filmvászonról. Magyarságára mindig büszke volt.

Fájó, hogy a Bud Spencer-Teremce Hill univerzum egy újabb nagy egyéniséggel lett szegényebb - ez is mutatja, hogy repül az idő, azok a filmek, amelyeket százszor és százegyedszer is megnézünk, még mindig mosolyogva, csillogó szemekkel, bizony nem mostanában készültek.

Bud Spencer 2016-ban halt meg, újabb jó barát csatlakozott a "Mesterhez".

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu