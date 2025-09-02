Mr. Ormond, Bronson seriff elment - meghalt Joe Bugner (Kreul József) Bud Spencer nagy ellenfele, és barátja

Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született 1950. március 13-án. Az 1956-os forradalom leverése után emigráltak édesanyjával az Egyesült Királyságba - később élet az Amerikai Egyesület Államokban, majd Ausztráliában telepedett le.

Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született

Fotó: PA / Northfoto / Forrás: Metropol

Joe Bugner Kreul József néven a Csongrád megyei Szőregen született

Hatalmas termetére, nagy erejére korán felfigyeltek, profi ökölvívóként 1971-ben már nehézsúlyú Európa-, Brit-, valamint Nemzetközösségi bajnok, miután legyőzi a legendás Henry Coopert. Később olyan hírességekkel is összecsapott, mint Muhammad Ali vagy Joe Frazier - velük azonban már nem bírt. Igaz, azon kevesek közé tartozott, aki kétszer is megmérkőzött Alival, és mindkétszer végigjátszották a meccset. James "Csonttörő" Smith legyőzésével nyerte el a WBF nehézsúlyú világbajnoki övet. Korának legjobb ökölvívói között tarották számon. Negyvenöt évesen ausztrál bajnok lett nehézsúlyban úgy, hogy előtte nyolc évig nem bokszolt. Az utolsó mérkőzést 1999-ben vívta - aztán váratlanul a szórakoztató iparra váltott (sokak, sokunk szerencséjére, örömére!).

Ökölvívó-karrierje után ugyanis a filmezésbe is belekóstolt, méghozzá egyből a Magyarországon a mai napig példátlan népszerűségnek örvendő Bud Spencer oldalán. Az „Akit buldózernek hívtak" című alkotásban a főszereplő mellett harcolt a sorsdöntő amerikaifoci-meccsen. És a Medve bizony állta Buldózer a pofonjait. Az 1978-as produkciót követően még három filmben szerepelt Bud Spencer oldalán - hol mellette, hol éppen vele verekedve.

Én a vízilovakkal vagyok (1979), Seriff az égből (1979), Akit buldózernek hívtak (1978), Aranyeső Yuccában (1981) - négy olyan film, amit Joe Bugnert hallhatatlanná tette a Bud Spencer-Terence Hill rajongói közösségben. Márpedig hazánkban akadnak szép számmal olyanok, akik a mai napig rajonganak a "Mesterek" filmjeiért - még a rosszfiúkért is. Én a vízilovakkal vagyok Mr. Ormondja nagyszerű ebéddel látta vendégül Bud Spencert és Terence Hill, vagyis Tomot és Slimet - a csontot ugyanúgy el tudta törni, mint Spencer/Tom. De az Aranyeső Yuccában nagy zábálós jelente is klasszikussá érett - becsületére legyen mondva, Bronson seriff sokáig tartotta a lépést Dokival...