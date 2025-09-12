szeptember 12., péntek

Kosárlabda

Jubrile Belo gyászol, hazautazott a Falco centere

Címkék#Falco#Horváth Zoltán Emléktorna#bajnokságban

Édesapja halála miatt kellett megszakítania a felkészülést a hétvégi XVI. Horváth Zoltán emléktornára a Falco centerének, Jubrile Belo-nak. A brit sportoló hazautazott, így a hétvégi tornán sem vesz részt, közölték a Falco közösségi oldalán.

Forrás: Falco

Jubrile Belo hazautazott

Belo az NCAA után (ahol a Montana State Fighting Bobcats játékosa volt) Franciaországban kezdte meg profi karrierjét, idén júliusban érkezett a Falcoba.

Mint ismert, pénteken veszi kezdetét a 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A felkészülési időszakot záró nemzetközi tornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi  szlovák aranyérmes Patrioti Levice lép még pályára a Falco mellett.

16. Horváth Zoltán Emléktorna, menetrend:

  • Péntek, elődöntők: Hapoel Netanel Holon–Oberwart Gunners 16.30, megemlékezés, megnyitó 18.30, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Patrioti Levice 19.15.
  • Szombat, helyosztó: bronzmérkőzés 16.00, döntő 18.30.
