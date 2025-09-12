Jubrile Belo gyászol, hazautazott a Falco centere

Édesapja halála miatt kellett megszakítania a felkészülést a hétvégi XVI. Horváth Zoltán emléktornára a Falco centerének, Jubrile Belo-nak. A brit sportoló hazautazott, így a hétvégi tornán sem vesz részt, közölték a Falco közösségi oldalán.

Édesapja halála miatt kellett megszakítania a felkészülést a hétvégi XVI. Horváth Zoltán emléktornára a Falco centerének, Jubrile Belo-nak.

Forrás: Falco

Jubrile Belo hazautazott

Belo az NCAA után (ahol a Montana State Fighting Bobcats játékosa volt) Franciaországban kezdte meg profi karrierjét, idén júliusban érkezett a Falcoba.

Mint ismert, pénteken veszi kezdetét a 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A felkészülési időszakot záró nemzetközi tornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi szlovák aranyérmes Patrioti Levice lép még pályára a Falco mellett.

16. Horváth Zoltán Emléktorna, menetrend: