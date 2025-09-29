1 órája
Kálmán László a pult mögött - képgalériával!
Újra kinyitott a népszerű drogéria. A dm felújítási munkálatok mögött két hónapig zárva volt, a nyitáskor a Falco korábbi legendája, Kálmán László, és jelenlegi válogatott irányítója, Váradi Benedek szolgálta ki a vásárlókat a szombathelyi Family Centerben.
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapatának volt és jelenlegi játékosa, Kálmán László és Váradi Benedek egy jótékonysági eseményen vett részt. A Family Centerben található dm ismét kinyitott a felújítási munkálatok után, ebből az alkalomból szerveztek gyűjtést az Esőemberke Alapítvány számára - amihez csatlakozott a Falco is.
Kálmán László, Váradi Benedek, Falco KC
Kálmán László és Váradi Benedek többek között a kasszánál is segített - az Alapítvány tagjaival együtt -, egy órát "pultoztak", és az ez idő alatt összegyűlt összeget ajánlotta fel a dm az Esőemberke Alapítványnak. Több mint 700 ezer forint gyűlt össze.
Kálmán László és Váradi Benedek a kasszánálFotók: Falco KC
Természetesen Váradi Benedeknek és Kálmán Lászlónak maradt ideje beszélgetni, fotózkodni is a szurkolókkal, aláírást adni a kilátogatóknak.