1 órája

Kálmán László a pult mögött - képgalériával!

#Kálmán László#Váradi Benedek#Esőemberke Alapítvány

Újra kinyitott a népszerű drogéria. A dm felújítási munkálatok mögött két hónapig zárva volt, a nyitáskor a Falco korábbi legendája, Kálmán László, és jelenlegi válogatott irányítója, Váradi Benedek szolgálta ki a vásárlókat a szombathelyi Family Centerben.

Tóth Gábor

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapatának volt és jelenlegi játékosa, Kálmán László és Váradi Benedek egy jótékonysági eseményen vett részt. A Family Centerben található dm ismét kinyitott a felújítási munkálatok után, ebből az alkalomból szerveztek gyűjtést az Esőemberke Alapítvány számára - amihez csatlakozott a Falco is.

Kálmán László
Kálmán László a kasszánál.
Fotó: VN/Falco KC

Kálmán László, Váradi Benedek, Falco KC

Kálmán László és Váradi Benedek többek között a kasszánál is segített - az Alapítvány tagjaival együtt -, egy órát "pultoztak", és az ez idő alatt összegyűlt összeget ajánlotta fel a dm az Esőemberke Alapítványnak. Több mint 700 ezer forint gyűlt össze.

Kálmán László és Váradi Benedek a kasszánál

Fotók: Falco KC

Természetesen Váradi Benedeknek és Kálmán Lászlónak maradt ideje beszélgetni, fotózkodni is a szurkolókkal, aláírást adni a kilátogatóknak.

 

 

