Honvéd-öregfiúk részvételével rendeznek Foci Fesztivált szombaton Keléden - első alkalommal!

Keléd: jön a Honvéd-öregfiúk!

Fotó: VN/Keléd HKSZSE

Keléd-Honvéd derbi!

A szombati fociünnep 13 órakor kezdődik zenés, játékos programokkal. Majd 15 órától rendezik a Keléd-vegyes - Bp. Honvéd öregfiúk barátságos labdarúgó-mérkőzést. A Honvéd elég erős csapattal érkezik. A fővárosi piros-feketék a Németh Krisztián, Csehi Gábor, Bóbik Tibor, Laczik Csaba, Árki Gábor, Magyar László, Bücs Zsolt, Zana Norbert, Faragó István, Erdei Gyula, Lázár Zsolt, Dubecz János, Bozsik Viktor, Gálvölgyi István, Bárányos Zsolt alkotta kerettel veszik fel a harcot a helyi "legendák" ellen.

Majd 17 órakor már a Keléd-Mersevát bajnokin lehet szurkolni. Végül 19 órától közös vacsorával, zenés programokkal kezdődik az est éjszakába nyúló, kötetlen része!

A Keléd egyébként érdekes szereplője a Vas vármegyei futballnak. Bár a csapat egyelőre nem szerepel jól - négy vereséggel sereghajtó - a III. osztály sárvári csoportjában, de rendre 200-250 néző előtt lép pályára. Talán azért is, mert a térségben több futballcsapat megszűnt, így kéthetente Keléden találkoznak a környező falvak szurkolói. A csapat a napokban Bozsik Viktor személyében igazolt egy veretes NB III.-as múlttal rendelkező futballistát - akit követve elképzelhető, hogy hamarosan több egykori Honvéd-játékos is kelédi mezt húz, ami azért nagyot szólna!