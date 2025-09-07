Két fejesgóllal szerzett pontot a Viktoria FC

Szekszárdi WFC–Viktoria FC 2-2 (1-0). Szekszárd, 150 női NB I-es labdarúgó-márkőzés, vezette: Kalmár.

A Viktoria FC egy pontot szerzett, de két pontot Szekszárdon hagyott

Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V., Pintér – Nagy D. (Gravencz, 79.), Csizmadia (Németh M., 46.),Licskai, Novák (Hécz, 59.), Varró (Czakó, 59.) – Petrovics (Csejtei, 79.), Kiss-Lantos. Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Filep (45.), Sovány (62.), illetve Németh M. 2 (53., 85.).

A mérkőzés előtt mindkét csapat pont nélkül és szerzett gól nélkül állt a tabellán.



Az első féiidőben jobban futballozott a szombathelyi csapat ellenfelénél, a vasiak öt-hat gólhelyzetet is elhibáztak. A hazaiaknak nem volt ziccerük, ám a félidő utolsó percében egy ártalmatlan szituáció után megszerezték a vezetést.

A második félidőre beállt Németh Mirtill – és az 53. percben kiegyenlített! Egy szöglet utáén fejelt a hálóba a futballista (1-1). Tovább támadott a vasi csapat, ám egy rossz felszabadítás után – kavarodást követően – Sovány lőtt 10 méterről a hálóba (2-1). A Viktoria nem adta fel és öt perccel a lefújés előtt siker koronázta erőfeszítéseit. A 85. percben Kovács Virág ment el a bal oldalon, egy csel után középre ívelt, Németh Mirtill pedig a hálóba fejelt (2-2). A hátralévő időben is nyomott,ment előre a Viktoria, de újabb gól már nem esett.

Két pont Szekszárdon maradt

A vasi együttes végig jobban jétszott ellenfelénél, több helyzetet dolgozott ki, gólokkal nyerhetett volna.

További eredmények: Diósgyőr–Szeged 1-2, ETO FC Győr–FTC 1-4, MTK Budapest–Pécs 1-0, Újpest–Budaörs 2-0.