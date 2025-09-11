1 órája
Kick-box: vasi, szombathelyi érmek - képgalériával
Szép hazai, vasi, szombathelyi eredmények születtek az ELTE SEK Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnokban rendezett kick-box felnőtt magyar bajnokságon. Kick-box: a házigazda Controll SE, illetve az Agrobio-Classic Kick-Box SE sportolói szorgalmasan gyűjtögették az érmeket.
Szombathely adott otthont a kick-box felnőtt magyar bajnokságnak
Huszonhárom egyesület közel 100 sportolója nevezett a szombathelyi kick-box felnőtt magyar és masters bajnokságra – amely egyben válogató verseny is volt az idei felnőtt világbajnokságra, amelynek novemberben Abu-Dzabi ad otthont.
Kick-box - Controll SE
A házigazda Controll SE sportolói – Dancsó Zoltán tanítványai – két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Szmolek Emánuel (-84 kg) kétszeres világbajnokként és kétszeres Európa-bajnok lépett tatamira – ennek megfelelően is teljesített! Ugyanis light-contactban és kick-lightban is magabiztosan gyűjtötte be a bajnoki címet! Kovács Máté Vid (84 kg) első éves felnőttként light-contactban és kick-lightban is ezüstérmes lett. Míg Nagy Zeusz Kristóf (-63 kg) egy kicklight-bronzéremmel zárta az ob-t.
Kick-box: vasi, szombathelyi érmek
Kick-box - Agrobio Classic Kick-Box és Box Club
Az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club is szép eredményeket ért el: Mayer Gábor tanítványai két ezüst- és egy bronzérmet gyűjtöttek be a szombathelyi ob-n. Pődör Csaba (+94 kg) light-contact szabályrendszerben, masters korosztályban (+41) lett második. Verhás Olivér (-69 kg) kick-lightban állhatott a dobogó második fokára. Míg Halmosi Balázs (-89 kg) kick-light harmadik helyet szerzett
A visszajelzések alakján a Controll SE – Koszogovits Mihály vezetésével – ismét bizonyította, hogy jó házigazdája az országos bajnokságnak – a Magyar Kick-Box Szakszövetségé megítélése alapján is
A következő nagy erőpróbaként Horvátország (szeptember 13., Jesolo) ad otthont az utánpótlás Európa-bajnokságnak.