szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar bajnokság

1 órája

Kick-box: vasi, szombathelyi érmek - képgalériával

Címkék#eredmények#kickbox#Agrobio Classic Kick-Box és Box Club#Controll SE

Szép hazai, vasi, szombathelyi eredmények születtek az ELTE SEK Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnokban rendezett kick-box felnőtt magyar bajnokságon. Kick-box: a házigazda Controll SE, illetve az Agrobio-Classic Kick-Box SE sportolói szorgalmasan gyűjtögették az érmeket.

Tóth Gábor

Szombathely adott otthont a kick-box felnőtt magyar bajnokságnak

Kick-box
Kick-box: a frissen kétszeres magyar bajnok Szmolek Emánuel  .
Fotó: VN/Controll SE

Huszonhárom egyesület közel 100 sportolója nevezett a szombathelyi kick-box felnőtt magyar és masters bajnokságra – amely egyben válogató verseny is volt az idei felnőtt világbajnokságra, amelynek novemberben Abu-Dzabi ad otthont.

Kick-box - Controll SE

A házigazda Controll SE sportolói – Dancsó Zoltán tanítványai – két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Szmolek Emánuel  (-84 kg) kétszeres világbajnokként és kétszeres Európa-bajnok lépett tatamira – ennek megfelelően is teljesített! Ugyanis light-contactban és kick-lightban is magabiztosan gyűjtötte be a bajnoki címet! Kovács Máté Vid (84 kg) első éves felnőttként light-contactban és kick-lightban is ezüstérmes lett. Míg Nagy Zeusz Kristóf (-63 kg) egy kicklight-bronzéremmel zárta az ob-t.

Kick-box: vasi, szombathelyi érmek

Kick-box - Agrobio Classic Kick-Box és Box Club

Az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club is szép eredményeket ért el: Mayer Gábor tanítványai két ezüst- és egy bronzérmet gyűjtöttek be a szombathelyi ob-n. Pődör Csaba (+94 kg) light-contact szabályrendszerben, masters korosztályban (+41)  lett második. Verhás Olivér (-69 kg) kick-lightban állhatott a dobogó második fokára. Míg Halmosi Balázs (-89 kg) kick-light harmadik helyet szerzett

A visszajelzések alakján a Controll SE – Koszogovits Mihály vezetésével – ismét bizonyította, hogy jó házigazdája az országos bajnokságnak – a Magyar Kick-Box Szakszövetségé megítélése alapján is


A következő nagy erőpróbaként Horvátország (szeptember 13., Jesolo) ad otthont az utánpótlás Európa-bajnokságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu