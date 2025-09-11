Kick-box: vasi, szombathelyi érmek - képgalériával

Szombathely adott otthont a kick-box felnőtt magyar bajnokságnak

Kick-box: a frissen kétszeres magyar bajnok Szmolek Emánuel .

Fotó: VN/Controll SE

Huszonhárom egyesület közel 100 sportolója nevezett a szombathelyi kick-box felnőtt magyar és masters bajnokságra – amely egyben válogató verseny is volt az idei felnőtt világbajnokságra, amelynek novemberben Abu-Dzabi ad otthont.

Kick-box - Controll SE

A házigazda Controll SE sportolói – Dancsó Zoltán tanítványai – két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Szmolek Emánuel (-84 kg) kétszeres világbajnokként és kétszeres Európa-bajnok lépett tatamira – ennek megfelelően is teljesített! Ugyanis light-contactban és kick-lightban is magabiztosan gyűjtötte be a bajnoki címet! Kovács Máté Vid (84 kg) első éves felnőttként light-contactban és kick-lightban is ezüstérmes lett. Míg Nagy Zeusz Kristóf (-63 kg) egy kicklight-bronzéremmel zárta az ob-t.