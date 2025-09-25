Kick-box Eb: szombathelyi, körmendi érmek Olaszországból

Összesen 41 ország részvételével, 2396 nevezéssel zajlott le korosztályos kick-box Európa-bajnokság. A vasi színeket két szombathelyi egyesület, a Controll SE és az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club, valamint a körmendi Castrum Sec-Dinamica SE versenyzői képviselték az olaszországi kontinenstornán.

A Controll SE versenyzője

Forrás: VN

A Controll SE 11 versenyző és két edzővel - Dancsó Zoltán, Bárdosi Sándor - vett részt az erőpróbán. Dancsó Zoltán tanítványai közül Kustánczi Dárius és Cseszneg Ádám szerzett érmet. Kustánczi Dáriusznak a ringben begyűjtött bronzérme külön említést érdemel, mert két győztes mérkőzéssel jutott be a legjobb négy közé, ahol egy török versenyző ellen nagy csatában, minimális pontkülönbséggel maradt csak alul. Cseszneg Ádám a tatamin light-contactban lett második. Mivel ebben az évben ő minden jelentős nemzetközi mérkőzését megnyerte, nála számítani lehetett akár a legfényesebb éremre is - ez most elmaradt, de ezüst is szépen csillog.