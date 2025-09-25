szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Kick-box Eb: szombathelyi, körmendi érmek Olaszországból

A napokban az olaszországi Jesolóban rendezték a WAKO Kick-Box Utánpótlás Európa-bajnokságot. Kick-box: három vasi Eb-érem.

Összesen 41 ország részvételével, 2396 nevezéssel zajlott le korosztályos kick-box Európa-bajnokság. A vasi színeket két szombathelyi egyesület, a Controll SE és az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club, valamint a körmendi Castrum Sec-Dinamica SE versenyzői képviselték az olaszországi kontinenstornán.

A Controll SE 11 versenyző és két edzővel - Dancsó Zoltán, Bárdosi Sándor - vett részt az erőpróbán. Dancsó Zoltán tanítványai közül Kustánczi Dárius és Cseszneg Ádám szerzett érmet. Kustánczi Dáriusznak a ringben begyűjtött bronzérme külön említést érdemel, mert két győztes mérkőzéssel jutott be a legjobb négy közé, ahol egy török versenyző ellen nagy csatában, minimális pontkülönbséggel maradt csak alul.  Cseszneg Ádám a tatamin light-contactban lett második. Mivel ebben az évben ő minden jelentős nemzetközi mérkőzését megnyerte, nála számítani lehetett akár a legfényesebb éremre is - ez most elmaradt, de ezüst is szépen csillog.

Eredmények: Kustánczi Darius Leopárd (younger junior, -60 kg) low-kick 3. Kántor Krisztián (younger junior, -63,5 kg) low-kick 12.. Kovács Máté Vid (older junior, -81 kg) low-kick 6. Lobo Brandon (older junior, -57 kg) full-contact 5. Bodokos Márton (older junior, -57 kg) full-contact 6. Somogyi Barnabás (older junior, -67 kg) full-contact 7. Rumankó Levente (older junior, -71 kg) full-contact 8. Cseszneg Ádám (junior -89 kg) light-contact 2., kickllight 7. Somogyi Zénó (junior, -74 kg) light-contact 17-32.,  kick-light 15. Bene Balázs Bendegúz (older kadet, -52 kg) kick-light 18. Bozsó Balázs Bendegúz (older kadet, -52 kg), light-contact 16.

Az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club két versenyzővel nevezett az Eb-re. Mayer Gábor sportolóinak ezúttal nem sikerült az éremszerzés. A dobogóhoz a pályafutása utolsó világversenyén induló világbajnoki bronzérmes Bedi Milós nagyon közel állt, ám nem sikerült a bravúr. Míg Czibók Tamás első világversenyén tette próbára a tudását - még hiányzik a rutin.

Eredmények: Bedi Miklós (junior, 63 kg) pointfighting 8., Czibók Tamás (junior, 63 kg) kick-light 13.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend válogatott versenyzője, Horváth Szabolcs (junior, 54 kg) full-contact szabályrendszerben nevezett. Jól versenyzett, csak a későbbi győztes olasz Simondi Samuele ellen maradt alul az elődöntőben, szoros csatában, vitatható bírói ítéletek után. Andorka Imre tanítványa egyre jobb teljesítményre képes, rohamléptekben fejlődik - a tudását, felkészültségét pedig az Eb-n is bizonyította.

 

 

