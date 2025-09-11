Király Gábor védte az öregfiúk-válogatott kapuját

Szlovák öregfiúk válogatott–Magyar öregfiúk válogatott 0-6 (0-5) Kassa, 500 néző.

Király Gábor (jobbról) a negyedik az első félidőben állt a magyar kapuban. Fotó: VN/MLSZ.HU



Király Gábor az első félidőben védett Szlovákiában

Magyar öregfiúk válogatott: 1 félidő: Király Gábor – Koltai Tamás, Telek András, Mátyus János, Völgyi Dániel – Rajczi Péter – Rósa Dénes, Madar Csaba, Feczesin Róbert – Priskin Tamás, Nikolics Nemanja

2. félidő: Bogdán Ádám – Bernáth Csaba, Bodor Boldizsár, Völgyi Dániel, Zombori Zalán – Koltai Tamás – Farkas II. Balázs, Lázok János (Madar Csaba, 51.), Egressy Gábor – Wukovics László, Nikolics Nemanja. Szövetségi kapitány: Gellei Imre.

A jó hangulatú találkozón a Gellei Imre kapitány által irányított magyar csapat 5-0-s félidőt követően magabiztosan, 6-0-ra győzött a vendéglátók ellen. A magyarok góljait, Nikolics Nemanja (2), Priskin Tamás (2), Völgyi Dániel és Farkas II Balázs szerezték. A magyar válogatott kapuját az első félidőben Király Gábor védte, de pályára lépett a korábbi Haladás-edző Mátyus János és volt szombathelyi futballista, Farkas II. Balázs – a középpályás gólt is szertet – és Priskin Tamás is. A sima végeredmény csalóka, hiszen az ellenfél rendkívül jó erőkből, az elmúlt időszak szlovák válogatott klasszisaiból állt.

A több korábbi Bajnokok Ligája-szereplőt és nemzetközi élcsapatok egykori játékosait is felvonultató szlovák válogatott szemre is szép futballt játszva maradt alul a nagyon jó napot kifogó magyar csapattal szemben.

A visszavágót jövőre Magyarországon játsszák le a csapatok.